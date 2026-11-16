Lukaku anuncia su retirada de la selección de Bélgica tras 16 años

Romelu Lukaku confirma su despido de los Diablos Rojos tras 135 partidos y 94 goles. El delantero analiza las razones de su decisión y el futuro de la generación dorada belga.

El delantero internacional belga, Romelu Lukaku, ha comunicado oficialmente su retirada de la selección nacional de fútbol. El histórico máximo goleador de la historia de los Diablos Rojos dejó claro que su etapa con la camiseta nacional concluye tras 16 años de servicio dedicado. Esta decisión pone fin a una carrera internacional emblemática que abarca desde 2010 hasta la actualidad.

El futbolista de 33 años, quien actualmente milita en el Fenerbahçe, publicó un mensaje emotivo en la red social Instagram. En él, declaró que durante este periodo de dieciseis años, lo dio todo por la selección. Agradeció haber vivido todas las emociones posibles y afirmó estar en paz con su decisión de parar su carrera en la selección.

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La noticia surgió en un contexto de profunda sorpresa nacional, especialmente porque en mayo del año pasado el jugador aseguró públicamente su deseo de continuar jugando hasta el Mundial 2030. Sin embargo, medio año después, el ataque formado en el Anderlecht confirmó su retirada. Su último partido antes de este anuncio fue la clasificación para cuartos de final de la Liga de Naciones, donde permaneció en el banquillo.

Registro histórico y reacciones institucionales

El acumulado deportivo de Lukaku es extraordinario y posiciona a Romelu Lukaku como una figura legendaria. Ha disputado 135 partidos internacionales y anotado 94 goles para la selección belga. Lideró a su país hasta el tercer puesto en una Copa del Mundo, además de vestir la camiseta en cuatro Mundiales y tres Eurocopas.

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La reacción inmediata vino desde las instituciones y sus compañeros de equipo. Axel Witsel, centrocampista, lo llamó leyenda y hermano en Instagram. Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, publicó que tenía tantos recuerdos increíbles. La Federación Belga de Fútbol recordó los momentos inolvidables desde su primera convocatoria a los 17 años.

Impacto en la Generación Dorada

La retirada de Romelu Lukaku marca un punto de inflexión significativo para el fútbol belga. Tras la salida reciente de Axel Witsel, solo quedan Thibaut Courtois y Kevin De Bruyne como últimos supervivientes de la llamada Generación Dorada. Este grupo alcanzó las semifinales del Mundial 2018, aunque nunca se coronó campeón.

Philippe Albert, exinternacional y analista de RTBF, expresó su pesar con términos fuertes. Consideró la noticia como terrible para el fútbol nacional e incluso la peor para los Diablos Rojos. Comparó la situación con Kylian Mbappé dejando Francia o Harry Kane dejando Inglaterra.

Albert advirtió sobre las consecuencias tras retirarse una figura como Cristiano Ronaldo con Portugal. Cita como referencia la derrota 1-4 ante Dinamarca que sufrió la selección portuguesa poco después. Esta referencia histórica sugiere que la salida de Lukaku podría afectar gravemente el rendimiento del equipo.

Situación física y el futuro técnico

Los motivos detrás de esta decisión incluyen problemas físicos recurrentes que han afectado su rendimiento reciente. Durante el último Mundial, Rudi García lo utilizó principalmente como suplente. Bélgica alcanzó los cuartos de final, pero Romelu Lukaku tuvo un rol limitado y de revulsivo.

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La llegada del seleccionador Mark van Bommel ha consolidado esta tendencia. El nuevo entrenador da preferencia a Charles De Ketelaere en el ataque. El domingo en Bruselas, ante Italia, Lukaku no jugó aunque calentó en la banda por lesión reciente.

El seleccionador justificó que solo tenían previsto jugarlo en caso de emergencia. En el club, el delantero ha tenido dificultades para alternar. Desde su traspaso del Nápoles al Fenerbahçe este verano, suma apenas 630 minutos en 16 partidos.

El diario Sudinfo señaló que la moral de acero y el amor por la camiseta no pudieron detener lo inevitable. Reconoce el instinto de goleador innato de Romelu Lukaku. Lamenta que la despedida no haya sido más bonita, mostrando una imagen de hombre en chándal en el banquillo.

La última aparición en rojo para la selección fue el 5 de octubre. Ese día, Bélgica perdió contra Francia con un marcador de 4-1. Este partido sirve como cierre estatístico de una etapa dominada por el histórico delantero.