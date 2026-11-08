Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, derrotó a Flavio Bolsonaro en las urnas, revitalizando la Avenida Paulista y marcando un hito político en la décima economía global.

Una marea humana vestida de rojo inundó la Avenida Paulista, la vía más emblemática de São Paulo, durante dos días consecutivos para celebrar la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva. Desde una perspectiva aérea, la multitud se extendía hasta el horizonte, uniendo a personas de todas las edades, orígenes étnicos, clases sociales y creencias religiosas en un gesto de alegría colectiva. Este evento masivo marca el momento preciso en que el actual mandatario asume su cuarto mandato como presidente de Brasil, consolidando su posición en la historia política del país.

La victoria histórica de Lula en las urnas

Luiz Inácio Lula da Silva, quien cumple ochenta años y 363 días de edad, ha sido elegido presidente del quinto país más grande del mundo y la décima economía del planeta según el PIB nominal. Su triunfo electoral se consumó tras vencer a Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en una contienda electoral que definió el rumbo político de la nación sudamericana. Este resultado representa un giro significativo, ya que Flavio Bolsonaro representa una continuación de la línea política de su familia, cuya influencia se había mantenido fuerte en los últimos ciclos electorales.

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El contexto legal de la familia Bolsonaro añade profundidad a este escenario político. Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de cárcel por orquestar un fallido golpe de Estado que incluía un plan de asesinato, supuestamente por envenenamiento, contra su propio contrincante y ganador de las elecciones presidenciales de cuatro años atrás: Lula. Esta derrota en las urnas por parte de Flavio Bolsonaro ocurre en un marco donde su padre ya enfrenta consecuencias judiciales severas por intentar mantener el poder mediante acciones ilegales.

El MASP y el legado de Lina Bo Bardi como telón de fondo

Frente a las estructuras rojas del Museo de Arte de São Paulo (MASP), centro neurálgico de las celebraciones, el edificio diseñado por Lina Bo Bardi sirve como un símbolo arquitectónico y cultural de la ciudad. Bo Bardi, quien llegó a Brasil en 1946 a los 31 años tras dejar una Italia devastada por la Segunda Guerra Mundial, encontró en el país un lugar para su creatividad. A diferencia de los regímenes de poder autoritario, Bo Bardi diseñó espacios que exaltaban la vida humana y la diversidad cultural, integrando el museo con la calle mediante sus icónicos pedestales de concreto y vidrio inaugurados en 1968.

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La conexión entre la arquitectura inclusiva de Bo Bardi y la política de Lula es evidente en la forma en que la multitud se ha apoderado del espacio público. Lula, nacido en el noreste de Brasil, comparte con la región que le dio su acento y carácter un vínculo con la diversidad que Bo Bardi también admiraba en su adopción de las técnicas constructivas manuales y la cultura local. La alegría en la Paulista no es solo política, sino una celebración de la identidad brasileña que Lina Bo Bardi intentó preservar y fomentar a través del arte popular y la arquitectura funcional.

Desafíos legales y la fuga de Flavio Bolsonaro

La victoria de Lula ocurre en medio de una intensa disputa con el Partido Liberal (PL) de Flavio Bolsonaro, cuyo partido logró la mayor bancada en el Senado y la elección de cuatro miembros de la misma familia al Congreso en las elecciones del 4 de octubre de 2026. Sin embargo, la estrategia de la familia Bolsonaro ha sido marcada por la evasión de la justicia. Flavio Bolsonaro, procesado en Brasil por corrupción, malversación y lavado de dinero, salió del país sin autorización el 27 de octubre, dos días después de su derrota electoral, huyendo hacia Argentina y luego a Estados Unidos.

Esta huida coincide con la situación de Eduardo Bolsonaro, hermano de Flavio, quien ya vivía en Estados Unidos, la "MAGA" del presidente Trump, para evitar una condena de cuatro años por presionar a la justicia y cabillear para imponer sanciones contra su propio país. La decisión de Flavio Bolsonaro de abandonar Brasil ignora las 4.392 solicitudes de extradición pendientes, lo que complica su regreso y refuerza la narrativa de que la familia ha priorizado el auto-preservación sobre el estado de derecho. Este contexto legal añade una capa de complejidad a la transición de poder y a las relaciones diplomáticas internacionales.

Implicaciones para Brasil y el liderazgo en América Latina

La reelección de Lula para un cuarto mandato tiene implicaciones profundas para la economía brasileña y su papel en América Latina. Como la décima economía del mundo, Brasil juega un papel crucial en los mercados globales, y la estabilidad política que trae consigo la victoria de Lula es vista como un factor positivo por los inversionistas internacionales. Además, la derrota de Flavio Bolsonaro y la huida de su hermano marcan un alejamiento de la política populista de derecha que había caracterizado los últimos años bajo Jair Bolsonaro.

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El legado de Lula, quien es considerado el mayor líder popular de América Latina, se refuerza con esta victoria. Su capacidad para conectar con las masas, como se vio en la Avenida Paulista, demuestra su poder de movilización social. A diferencia de sus opositores, que han recurrido a la violencia y la ilegalidad para mantenerse en el poder, Lula ha utilizado las urnas y el diálogo para mantener su influencia. Este enfoque democrático, combinado con su experiencia económica, posiciona a Brasil para enfrentar los desafíos globales con una voz más cohesionada y legítima.

La celebración en São Paulo no solo marca el fin de una campaña electoral agotadora, sino el inicio de un nuevo capítulo en la historia brasileña. La presencia de miles de personas, unidas por su apoyo a Lula, muestra la resiliencia de la democracia brasileña frente a las amenazas de autoritarismo. Mientras los Bolsonaro huyen de la justicia, Lula se prepara para asumir sus deberes presidenciales, apoyado por una coalición diversa que incluye a católicos, judíos, seguidores de umbandas y candomblés, reflejando la verdadera esencia de la nación que Lina Bo Bardi tanto amó y que él ahora busca liderar.