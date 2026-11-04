Luna Baxter encarna a Olga Behar en la serie Palacio de Justicia de Netflix

La actriz colombiana Luna Baxter asume el papel de la periodista Olga Behar en la nueva producción de Netflix sobre la toma del Palacio de Justicia, estrenada el 6 de noviembre.

La actriz colombiana Luna Baxter protagoniza la nueva serie de Netflix titulada Palacio, la cual se estrena este viernes 6 de noviembre. En esta producción de ocho episodios, Baxter interpreta a Olga Behar, una de las periodistas más audaces y recordadas de Colombia. El proyecto busca revivir la memoria histórica del asedio al Palacio de Justicia, un evento traumático que marcó profundamente al país.

Contexto Histórico y Estructura de la Serie

La fecha de estreno coincide simbólicamente con el aniversario del inicio de los sucesos, ya que justo el 6 de noviembre de 1985 tuvo lugar la toma y posterior retoma del edificio gubernamental. Cuatro décadas después de aquellos hechos, la serie llega a las plataformas digitales respaldada por un exhaustivo proceso creativo. La producción cuenta con siete años de investigación histórica previa a su filmación.

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El elenco principal también incluye a figuras destacadas como Robinson Díaz, quien encarna al presidente Belisario Betancur, y Natalia Reyes en el papel de Pilar Navarrete. La preparación para estos roles fue intensiva, requiriendo un mes completo de formación para los actores. Este período incluyó clases específicas de historia para comprender el contexto político y social de la época.

Rigor Investigativo y Métodos de Investigación

Luna Baxter no se limitó únicamente a la documentación bibliográfica y las lecciones impartidas durante su preparación. Con la autorización expresa de la producción, la actriz viajó a la ciudad de Cali para entrevistarse directamente con Olga Behar. Este encuentro permitió a Baxter descifrar la humanidad y las motivaciones de la reportera durante los convulsos años ochenta.

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A diferencia de otros personajes basados en figuras fallecidas, Baxter tuvo la oportunidad de interactuar con alguien vivo. La actriz señaló que esta experiencia fue muy interesante porque Behar mostró las mismas ganas de conocerla a ella. De aquella conversación íntima surgieron dos premisas fundamentales que moldearon por completo la interpretación del personaje.

Behar confesó a Baxter que su motor inquebrantable siempre fue encontrar la verdad sin importar las consecuencias. Además, la periodista compartió su percepción de invulnerabilidad juvenil, feeling que en ese momento se sentía inmortal ante la situación. Estos detalles personales añadieron una capa de realismo esencial a la ficción.

Validación de las Víctimas y Perspectivas Periodísticas

La novela Noches de humo, escrita por la propia Behar, sirvió como una herramienta clave para el trabajo de investigación de Baxter. Este libro narra los hechos desde una perspectiva narrativa muy diferente a otros textos académicos o históricos. La mirada humana que Behar proyecta tanto en su vida como en su obra enriquece significativamente la historia contada.

No solo el libro fue fundamental; hubo otros documentos históricos que respaldaron la creación de la serie. El realismo del set de filmación también impresionó al equipo técnico y artístico. Olga Behar estuvo presente el primer día de rodaje del personaje, realizando un recorrido visual por la reconstrucción del Palacio de Justicia.

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La periodista se mostró profundamente conmovida ante la fidelidad de la época alcanzada por la producción. Para Baxter, la reacción espiritual y visual de Behar validó el respeto hacia las víctimas del conflicto. Este momento confirmó que la serie logra capturar la esencia del evento sin caer en simplificaciones.

Impacto en el Espectador y Próximos Pasos

La intensidad de los guiones conmovió al reparto desde las lecturas iniciales del material. La narrativa humaniza los matices de cada bando sin emitir juicios de valor sobre los actores involucrados. La serie invita a crear una conversación pública sobre el evento, permitiendo que los espectadores reflexionen y sientan a través de los personajes.

Baxter ha declarado que esta producción es distinta a otras realizadas sobre este mismo hecho. Pone énfasis en el rigor de la investigación y lo considera un homenaje a las víctimas y al periodismo independiente. La obra no hace juicios definitivos, sino que atraves distintos puntos de vista.

Luna Baxter admitió haber visto la producción completa dos veces consecutivas. La primera vez lo hizo desde su rol de participante y la segunda como espectadora impactada por la solidez del relato. El estreno en Netflix permite que esta narrativa llegue a una audiencia global, asegurando la preservación de la memoria histórica colombiana.