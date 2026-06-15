Lunes 15 de junio de 2026 festivo en Colombia: ¿Cuánto deben pagarle si trabaja?

El 15 de junio de 2026 es día de descanso obligatorio remunerado en Colombia por el Sagrado Corazón de Jesús, trasladado al lunes por la Ley Emiliani. Conozca los recargos laborales aplicables y los cambios que introduce la reforma laboral a partir de julio de 2026.

El lunes 15 de junio de 2026 es festivo en Colombia, correspondiente a la celebración del Sagrado Corazón de Jesús, fecha religiosa trasladada al lunes mediante la Ley 51 de 1983 ( Ley Emiliani ).

Este día de descanso obligatorio remunerado aplica para trabajadores del sector público y privado, formando parte de los "puentes festivos" que buscan promover el descanso prolongado e impulsar sectores como el turismo. En 2026 el país tendrá 18 días festivos, 12 de origen religioso y 6 cívicos o patrios. Junio contará con tres puentes festivos (8, 15 y 29), reforzando su impacto económico y social.

Según la normativa vigente hasta el 30 de junio de 2026, trabajar este día implica una compensación del 180% del salario ordinario (día normal más recargo del 80%). La nueva reforma laboral establece que, a partir de julio de 2026, el recargo por trabajo en festivos aumentará progresivamente: 90% desde julio de 2026 y 100% en julio de 2027.

El salario mensual ya incluye el pago del día de descanso, por lo que si el trabajador no labora no sufre descuentos; si trabaja, el recargo se justifica por ser una excepción a un día de descanso obligatorio. En algunos casos se puede otorgar un descanso compensatorio, y si se laboran horas extra o en jornada nocturna, los recargos adicionales pueden elevar el porcentaje total





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