Cambio Radical lamenta la partida de Germán Vargas Lleras, líder histórico y exvicepresidente, resaltando su legado en la construcción del partido y su impacto en el Estado colombiano.

El panorama político de Colombia se encuentra hoy sumido en un profundo sentimiento de pérdida tras la confirmación oficial del fallecimiento de Germán Vargas Lleras , quien no solo fue el líder natural de la colectividad Cambio Radical , sino también una de las figuras más influyentes y determinantes en el ejercicio del poder y la administración pública de las últimas décadas.

A través de un comunicado emitido con solemnidad por sus canales institucionales, el partido manifestó un dolor inconsolable ante la partida de un hombre que transitó por los cargos más relevantes del Estado, desempeñándose con rigor como vicepresidente, ministro y senador. En dicho mensaje, se resaltó que Vargas Lleras no fue simplemente un político, sino un servidor público incansable cuya voz se mantuvo firme en los momentos más críticos de la historia reciente del país, dejando un vacío difícil de llenar en la arena legislativa y ejecutiva.

La colectividad enfatizó que la visión de país y el carácter fuerte de Vargas Lleras fueron los motores que impulsaron el crecimiento de Cambio Radical y marcaron la trayectoria de toda una generación de líderes públicos. El partido destacó que su legado se fundamenta en la construcción de una estructura política sólida, la defensa inquebrantable de las instituciones democráticas y un trabajo arduo y constante en favor de las regiones más olvidadas de Colombia.

El mensaje oficial subrayó que su vida fue un testimonio vivo de disciplina, convicción y valentía, cualidades que lo llevaron a ser respetado incluso por sus adversarios políticos. Su capacidad para leer el entorno y su destreza en la negociación lo convirtieron en un eje central de la gobernabilidad en diversos periodos presidenciales, consolidando una imagen de eficiencia y pragmatismo en la gestión pública. Para comprender la magnitud de su influencia, es necesario remontarse a la historia de Cambio Radical.

El movimiento adoptó formalmente su nombre el 5 de julio del año 2000, iniciando un camino de ascenso meteórico en la política nacional. Uno de los hitos más significativos y arriesgados ocurrió en el año 2001, cuando bajo la iniciativa estratégica de Antonio Álvarez Lleras, el grupo decidió brindar todo su respaldo a la candidatura presidencial de Álvaro Uribe Vélez.

En aquel entonces, la apuesta parecía improbable, ya que Uribe contaba con apenas un 2 por ciento de intención de voto y carecía del apoyo de los partidos tradicionales que dominaban la escena. Sin embargo, esta decisión fue el catalizador que permitió el triunfo en primera vuelta para el periodo 2002-2006, posicionando a Cambio Radical como una fuerza política emergente y decisiva.

Gracias a los excelentes resultados obtenidos en las urnas, que incluyeron la elección de cinco senadores y diez representantes a la Cámara, el Consejo Nacional Electoral otorgó la personería jurídica al partido el 3 de febrero de 2003. Este reconocimiento legal fue el paso previo para que Germán Vargas Lleras asumiera la presidencia de la colectividad en junio de 2004.

Aquel evento, celebrado en el emblemático Palacio de los Deportes, fue una muestra de poder y organización sin precedentes, reuniendo a más de 5.800 delegados provenientes de todos los rincones del territorio nacional. Su ingreso formal a las filas del partido, junto a Germán Varón Cotrino a finales de 2003, representó el punto de inflexión definitivo para la consolidación de la estructura política que hoy despide a su máximo referente.

Finalmente, el partido Cambio Radical ha asegurado que la memoria de Vargas Lleras no será solo un recuerdo, sino una guía para las futuras generaciones de militantes. Se comprometieron a honrar su trayectoria institucional manteniendo vivos los principios de trabajo regional y fortalecimiento del Estado que él promovió.

El país despide a un hombre que supo navegar las complejidades del poder con una visión clara, transformando la manera de hacer política en Colombia y dejando una huella imborrable en la administración del Estado y en la organización de los movimientos políticos modernos. Su partida cierra un capítulo fundamental de la historia política colombiana, pero abre un espacio para la reflexión sobre el servicio público y la lealtad a las convicciones ideológicas





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