La líder antioqueña de 74 años, Luz Miriam Atehortúa, preside la Asociación Ave Fénix en Puerto Berrío. Superviviente de despojos y violencia, ayuda a víctimas sin sede fija.

Luz Miriam Atehortúa, una líder comunitaria de 74 años radicada en Puerto Berrío, Antioquia, encarna la resiliencia frente a la adversidad tras sobrevivir a múltiples traumas derivados del conflicto armado colombiano. A pesar de haber padecido tres desplazamientos forzados, el despojo de sus tierras, la muerte de su esposo y la desaparición de su hijo mayor, mantiene su compromiso con la justicia social. Actualmente preside la Asociación Ave Fénix, una organización que opera como una oficina móvil para asistir a los damnificados por la violencia en la región.

Oficina móvil para la justicia social

Luz Miriam Atehortúa utiliza su propia computadora portátil para redactar tutelas, derechos de petición y denuncias por desacato, funcionando como una oficina ambulante que atiende a la población más vulnerable de su municipio. Puerto Berrío, situado en el límite oriental de Antioquia con Santander, registra un censo oficial de 8.129 personas afectadas por la violencia, una cifra que la líder conoce de memoria y utiliza como referencia para priorizar su ayuda. Además de su labor en la Asociación Ave Fénix, Atehortúa ejerce la presidencia de la acción comunal de su barrio, Villas del Coral, y colabora con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en sus procesos de rastreo.

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Contexto histórico y pérdidas familiares

La trayectoria de Luz Miriam Atehortúa está marcada por pérdidas familiares severas y agresiones sexuales cometidas por distintos actores armados. Su esposo fue asesinado en 1980 cuando miembros del Ejército le dispararon en la finca, episodio que ocurrió tras seis meses de agonía y del cual no se obtuvo reparación oficial. Un año después, en 1984, militares aliados con paramilitares la desplazaron junto a sus hijos para apoderarse de sus tierras. El 27 de noviembre de 1987, desapareció su primogénito Julio César, quien viajaba en un bus desde Medellín a la edad de 17 años; las últimas hipótesis sugieren que sus restos podrían estar entre 25 osamentas recuperadas por la UBPD en el cementerio de Yarumal.

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Infancia y origen del liderazgo

Nacida en un hogar rural próspero en Anorí, Nordeste antioqueño, la vida de Luz Miriam Atehortúa sufrió un cambio drástico tras la muerte de su padre a los 27 años y la posterior dilapidación de los bienes por parte de su padrastro. Desde la infancia, demostró inclinación por el liderazgo y la ayuda, llegando a presidir la acción comunal en el campo durante su juventud. Su primer trauma importante ocurrió en 1968, a los 16 años, cuando fue violada por un guerrillero en Anorí, un evento que la obligó a huir de su casa y cambiar radicalmente el curso de su vida hacia la pobreza y la necesidad.

Impacto continuo y situación actual

A pesar de no contar con una sede física para la Asociación Ave Fénix ni con pensión económica que garantice su supervivencia, Luz Miriam Atehortúa continúa recorriendo las calles de Puerto Berrío con su computadora. Esta dedicación diaria le permite gestionar derechos fundamentales para las víctimas que buscan su asesoría, manteniendo intacto su espíritu de lideresa. Su labor no solo abarca la asistencia legal, sino también el acompañamiento en la búsqueda de verdad y justicia para las familias afectadas por el conflicto armado, demostrando una fortaleza emocional inquebrantable frente al fantasma de la pobreza y las secuelas físicas de las agresiones padecidas.