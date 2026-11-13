Luz Stella Murgas asume Andi: independencia y diálogo con el Gobierno

Luz Stella Murgas es la primera mujer en presidir la Andi. Enfrenta retos económicos, salario mínimo 2027 y la Ley de Rescate Económico.

Luz Stella Murgas ha asumido la presidencia de la Asociación de Empresas Industriales (Andi) en un momento de alta presión para la agenda económica nacional. Ella se convierte en la primera mujer en dirigir el gremio industrial más importante del país durante sus 80 años de historia. Esta designación histórica llega coincidiendo con la llegada de una nueva administración estatal y con debates legislativos cruciales que definen el futuro productivo de Colombia.

Retos inmediatos: Salario Mínimo 2027

La nueva líder de la Andi enfrenta el inicio de la mesa de concertación para fijar el salario mínimo legal vigente en Colombia para el año 2027. Durante una entrevista con EL COLOMBIANO, Murgas aclaró que no adelantará ninguna cifra o propuesta concreta sobre el incremento salarial antes de las discusiones oficiales. Esta postura busca mantener la credibilidad del sector empresarial y evitar la polarización prematura en un proceso que involucra a gobiernos, sindicatos y empresarios.

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Independencia institucional y diálogo

Luz Stella Murgas ha establecido la independencia institucional como el pilar fundamental para su gestión al frente de la Andi. Esta autonomía le permite mantener una línea de comunicación fluida y técnica con cualquier gobierno de turno, sin subordinación política. La dirigente considera que la credibilidad de la Andi se basa en el rigor técnico, la medición de impactos económicos y la proyección de escenarios realistas. Esta autonomía no excluye el diálogo, sino que lo fortalece al garantizar interlocutores efectivos y basados en evidencia.

Ley de Rescate Económico y estabilidad

El sector industrial sigue con atención la tramitación de la Ley de Rescate Económico en el Congreso de la República. Murgas ha destacado el régimen de estabilidad jurídica y fiscal que contempla esta normativa para grandes inversiones empresariales. Este marco legal busca atraer capitales y garantizar que los proyectos de infraestructura y producción industrial cuenten con certidumbre a largo plazo. La Andi defiende que sin un entorno de inversión estable, los esfuerzos por ordenar las finanzas públicas del país resultarán insuficientes.

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El sector del gas y el fenómeno El Niño

Con trayectoria previa al frente de Naturgas, Luz Stella Murgas conoce de memoria la dinámica del sector del gas natural en Colombia. Actualmente, el suministro de este energético depende significativamente de las importaciones para cubrir la demanda interna. Para mitigar los riesgos asociados al fenómeno climático de El Niño, el sector se está preparando con la implementación de dos nuevas plantas de regasificación. Estas inversiones son vitales para asegurar la continuidad operativa de las industrias que dependen de esta fuente de energía.

Legitimidad regional y compromiso

La elección de Luz Stella Murgas ocurrió en un proceso libre y autónomo, supervisado por una comisión integrada por los presidentes de las juntas seccionales de la Andi. Esta estructura garantiza que la nueva directiva refleje la robusta presencia regional de la organización a lo largo del territorio colombiano. Murgas asume el cargo con un profundo sentido de responsabilidad, reconociendo el legado de generaciones de empresarios que han invertido y generado empleo en los momentos más difíciles. El objetivo es construir soluciones conjuntas para el bienestar de las familias colombianas.