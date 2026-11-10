Luz Stella Murgas asume la presidencia de la Andi tras su elección

Luz Stella Murgas, elegida presidenta de la Andi, agradece la confianza y destaca el legado de Bruce Mac Master al frente del gremio empresarial colombiano.

Luz Stella Murgas, elegida para dirigir la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ( Andi), compartió sus primeras declaraciones tras conocerse su designación. A través de su cuenta de X, la dirigente agradeció la confianza depositada en ella y afirmó que asume esta responsabilidad con gratitud y compromiso.

En ese mensaje, Luz Stella Murgas escribió que recibe con enorme gratitud y sentido de responsabilidad la confianza para asumir la presidencia de la Andi. La publicación marca su primer pronunciamiento público como figura al frente del gremio.

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Qué dijo Luz Stella Murgas sobre su experiencia y su enfoque de liderazgo

Murgas recordó que dirigió durante cinco años la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas). Según sus palabras, esa etapa le dejó aprendizajes sobre la importancia de escuchar, construir confianza y encontrar puntos de encuentro entre personas con posiciones diferentes.

En su mensaje, la presidenta electa de la Andi sostuvo que los grandes desafíos se enfrentan escuchando, construyendo confianza y encontrando puntos de encuentro entre quienes piensan distinto. Su publicación no detalla cómo aplicará ese criterio, pero lo ubica como eje de su discurso.

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Juan Camilo Nariño y la contienda por la presidencia de la Andi

Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), fue el contrincante de Luz Stella Murgas en la recta final del proceso de selección. Murgas destacó la trayectoria, el liderazgo y el compromiso de Nariño con el sector empresarial.

Murgas afirmó que la participación de Juan Camilo Nariño permitió enriquecer una conversación que calificó como seria, respetuosa y de alto nivel. Con esa referencia, la dirigente reconoció el valor del debate interno que precedió a su elección.

Reconocimiento a Bruce Mac Master y al camino de la Andi

Bruce Mac Master estuvo al frente de la Andi durante cerca de 13 años, y Luz Stella Murgas reconoció de manera explícita ese periodo. La nueva presidenta expresó respeto por la historia de la organización y por el camino construido durante su administración.

Luz Stella Murgas indicó que asume el cargo con profundo respeto por la historia de la Andi y por el camino construido bajo el liderazgo de Bruce Mac Master. Agregó que el siguiente paso será consolidar una voz empresarial con capacidad de aportar a las discusiones nacionales.

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Próximos pasos: una voz empresarial para las decisiones nacionales

Según Luz Stella Murgas, la prioridad inmediata es consolidar una voz empresarial que genere confianza y participe en las decisiones que necesita Colombia. La dirigente planteó este objetivo como la tarea central de su gestión al frente de la Andi.

Murgas cerró su pronunciamiento agradeciendo a quienes acompañaron el proceso de elección. Reiteró su disposición para trabajar de manera colectiva y afirmó que recibe este reto con humildad, convicción y la certeza de que los grandes logros se construyen colectivamente.