Abelardo De la Espriella felicita a Luz Stella Murgas por su nombramiento en Andi y propone colaboración público-privada para impulsar la economía colombiana.

Luz Stella Murgas ha sido confirmada como la nueva presidenta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ( Andi), marcando un hito histórico al convertirse en la primera mujer en liderar este importante gremio empresarial. Este nombramiento ha generado una respuesta inmediata por parte del Gobierno nacional, estableciendo desde el primer momento un tono de cooperación institucional entre las autoridades públicas y el sector privado.

Respuesta oficial del presidente colombiano

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, emitió un comunicado oficial mediante su cuenta de X donde felicitó expresamente a Luz Stella Murgas por asumir esta responsabilidad directiva. El mandatario utilizó esta plataforma digital para declarar su disposición firme a trabajar de manera conjunta con los empresarios del país, enfatizando que dicha colaboración es esencial para impulsar la economía nacional en el corto y mediano plazo.

Also read Luz Stella Murgas asume presidencia de Andi tras elección histórica

Dentro de su mensaje, el presidente resaltó la importancia estratégica de contar con un sector empresarial sólido y competitivo. Abelardo De la Espriella señaló explícitamente que Colombia necesita un sector empresarial fuerte capaz de impulsar la inversión extranjera y directa, generar empleo formal y contribuir activamente al crecimiento económico general de nuestra Nación, elementos fundamentales para el desarrollo sostenible.

Estrategia de cooperación público-privada

La administración presidida por Abelardo De la Espriella planteó abiertamente la necesidad urgente de fortalecer la cooperación entre el sector público y el privado. Esta alianza se presenta como la vía principal para ampliar las oportunidades económicas en el país, buscando crear un entorno más favorable para los negocios y la innovación tecnológica en todos los departamentos de Colombia.

Advertisement

El jefe de Estado agregó que confía plenamente en que, trabajando juntos, el sector público y el privado podrán construir un país de mayores oportunidades y prosperidad para todos los colombianos. Esta visión compartida busca reducir las brechas sociales y mejorar la calidad de vida de la población a través de políticas económicas inclusivas y efectivas.

Impacto inmediato en el tejido empresarial

El nombramiento de Luz Stella Murgas representa un cambio generacional y de género significativo dentro de la estructura de poder económico de Colombia. Su llegada a la presidencia de Andi responde a la demanda histórica de mayor representación femenina en los cargos de alta dirección de las cámaras de comercio y asociaciones gremiales.

Las reacciones iniciales del sector empresarial indican un optimismo cauteloso ante la nueva dirigencia, esperando que su gestión fortalezca los lazos con el Gobierno central. Se espera que bajo su liderazgo se prioricen temas clave como la reducción de la burocracia administrativa, la seguridad jurídica para los inversores y la promoción del emprendimiento local en zonas rurales y urbanas.