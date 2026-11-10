Luz Stella Murgas asume presidencia de Andi tras elección histórica

Luz Stella Murgas se convierte en la primera mujer presidenta de la Andi, sucediendo a Bruce Mac Master. Juan Camilo Nariño también reacciona ante el cambio de liderazgo gremial.

Luz Stella Murgas ha sido designada oficialmente como la nueva presidenta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), marcando un hito histórico al convertirse en la primera mujer en liderar este importante gremio empresarial del país. La junta directiva de la organización seleccionó a Murgas, quien actualmente preside la Asociación Colombiana de Gas Natural ( Naturgas), para asumir las riendas de una de las entidades más influyentes del sector privado colombiano.

Reacciones del expresidente Bruce Mac Master

Bruce Mac Master, quien dejó la dirección del gremio tras casi 13 años de gestión, publicó un mensaje en su cuenta de X felicitando a Luz Stella Murgas por su designación. El exmandatario destacó tanto la sólida trayectoria profesional de Murgas como la amistad personal que mantienen, expresando su profundo deseo por el éxito de su gestión al frente de la organización. Mac Master afirmó que el triunfo de Murgas representaría el éxito colectivo de todos los asociados y miembros de la Andi.

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Participación de Juan Camilo Nariño en el proceso

Juan Camilo Nariño, actual presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), llegó junto con Murgas a la recta final del proceso de selección para la presidencia de la Andi. Nariño calificó su participación en dicho proceso como un verdadero honor y agradeció públicamente a los integrantes de la junta directiva que respaldaron su candidatura. Tras conocerse el resultado, el dirigente minero envió un gran abrazo a Murgas, reconociéndola como una gran amiga y profesional.

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Compromiso futuro y apoyo institucional

En su comunicado, Juan Camilo Nariño le deseó muchos éxitos a la nueva presidenta y expresó su total disposición para trabajar conjuntamente en favor de un sector empresarial fuerte. El líder de la ACM subrayó la importancia de construir acuerdos que impulsen el desarrollo del país, reiterando su compromiso con una minería que genere inversión, empleo y oportunidades para Colombia. Además, agradeció a la ACM, a su Junta Directiva y a las empresas afiliadas por el respaldo recibido durante el proceso de selección.

Contexto histórico y continuidad del liderazgo

La elección de Luz Stella Murgas cierra un capítulo significativo en la historia de la Andi, que lleva 82 años de existencia. Desde su fundación bajo el liderazgo de Cipriano Restrepo hasta la actualidad, la entidad ha experimentado diversos cambios en su dirección, siendo esta la primera vez que una mujer ocupa la presidencia. La transición marca un nuevo rumbo para el gremio, que busca consolidar su rol en la economía nacional bajo la guía de una líder con experiencia en el sector energético.