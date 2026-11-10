Luz Stella Murgas es la nueva presidenta de Andi y primera mujer en el cargo

Luz Stella Murgas asume la presidencia de Andi, sucediendo a Bruce Mac Master. Es la primera mujer en liderar el gremio desde 1944.

Luz Stella Murgas Maya ha sido designada por la junta directiva de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ( Andi) como su nueva presidenta. Este nombramiento oficializa un cambio histórico en la dirección del principal gremio empresarial del país, marcando un antes y un después en su trayectoria institucional.

Murgas reemplaza a Bruce Mac Master, quien lideró la organización durante aproximadamente trece años. Con esta transición de mando, se consolida una era nueva para la entidad, que ahora cuenta con una liderazgo femenino por primera vez desde su fundación en 1944. El anuncio confirma la ruptura de una barrera histórica que mantenía al cargo reservado exclusivamente a hombres durante más de ocho décadas.

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Hitó histórico y representación empresarial

La llegada de Luz Stella Murgas representa un hito significativo en la historia de Andi, ya que se convierte en la primera mujer en asumir la presidencia del gremio desde su creación en 1944. Esta distinción no solo marca un avance en la igualdad de género dentro del sector corporativo colombiano, sino que también simboliza una renovación generacional y estratégica para la institución.

Bajo su gestión, Murgas asumirá la responsabilidad de representar a más de 1.600 empresas distribuidas en diversos sectores productivos nacionales. Entre las principales corporaciones que conforman este respaldo figuran nombres clave como Ecopetrol, Bancolombia, Grupo Nutresa, Grupo Argos, Sura y Alpina, lo que refleja la amplitud y relevancia económica de la organización que dirigirá.

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Trayectoria técnica y experiencia en hidrocarburos

Luz Stella Murgas cuenta con una sólida formación académica como abogada de la Universidad del Rosario y especialista en Derecho Tributario. Su carrera profesional combina experiencias significativas tanto en el sector público como en el privado, con un enfoque particular en asuntos regulatorios, tributarios y de hidrocarburos que han definido su perfil técnico.

Durante ocho años, trabajó como asesora fiscal en Ecopetrol, participando activamente en todas las etapas del negocio petrolero. Sus responsabilidades abarcaron desde la exploración y producción de hidrocarburos hasta la refinación y comercialización. Además, intervino en la determinación del valor de las acciones de la compañía en el mercado bursátil y en su proceso de internacionalización mediante la adquisición de activos estratégicos en otros países.

Posteriormente, ocupó el cargo de vicepresidenta de Promoción y Asignación de Áreas en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). En esa posición, lideró iniciativas de regulación e incentivos para atraer inversión extranjera en proyectos de gas natural, realizando giras internacionales conocidas como road shows en regiones desde América hasta Asia para presentar oportunidades de inversión en bloques costa afuera.

Desafíos económicos y agenda gubernamental

Entre las prioridades inmediatas de Murgas están defender principios fundamentales como la institucionalidad, la libertad de empresa y el desarrollo sostenible. También deberá fortalecer el diálogo democrático y promover la articulación efectiva entre los sectores público y privado para impulsar una agenda económica, social y empresarial orientada a la competitividad y la inclusión social.

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Su gestión se inicia en un contexto de debates económicos críticos para Colombia, incluyendo la concertación del salario mínimo para 2027 y el trámite de la Ley de Rescate Fiscal promovida por el Gobierno Nacional. Andi mantiene una participación activa en estos procesos, donde el nuevo liderazgo deberá navegar las complejidades políticas y económicas del país.

Reconocimiento del sector energético y visión global

En 2021, Murgas asumió la presidencia de Naturgas, gremio que reúne a empresas dedicadas a la exploración, producción, transporte y comercialización de gas natural. Desde esa tribuna, se posicionó como una voz clave en las discusiones sobre seguridad energética, abastecimiento y transición energética, dejando un legado de cohesión y fortaleza institucional reconocido por sus pares.

Juan Manuel Rojas, presidente del Consejo Directivo de Naturgas, destacó el rigor técnico y la capacidad de diálogo de Murgas, asegurando que logró que la voz del sector fuera escuchada en momentos decisivos para el abastecimiento energético del país. Este respaldo institucional refuerza la credibilidad de su nuevo rol al frente del empresariado colombiano.

La proyección de Murgas trasciende las fronteras nacionales, habiendo sido elegida integrante del Comité Ejecutivo de la Unión Internacional del Gas (IGU) para el periodo 2025-2028. Esta elección internacional valida su expertise técnica y su capacidad para representar los intereses del sector energético colombiano en foros globales, consolidando su perfil como una líder con alcance regional e internacional.