Luz Stella Murgas es la nueva presidenta de la Andi, primera mujer en liderar el gremio

Luz Stella Murgas asumirá la presidencia de la Andi, la primera mujer en liderar el gremio empresarial de Colombia, y abre un nuevo diálogo con el Gobierno nacional.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ( Andi) tendrá por primera vez en sus 82 años de historia una presidenta. La Junta de Dirección General del gremio anunció este martes 10 de noviembre de 2026 la elección de Luz Stella Murgas, abogada del Caribe que presidía la Asociación Colombiana de Gas Natural ( Naturgas) desde 2021.

La designación marca un hito institucional y abre un nuevo capítulo en la relación entre el empresariado y el Gobierno nacional. Murgas asumirá la representación de los sectores industrial, comercial y de servicios del país, un anuncio que ha generado miles de reacciones en gremios, sectores políticos y empresariales.

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Proceso de selección y renuncia de Bruce Mac Master

Luz Stella Murgas fue elegida tras un proceso de selección a cargo de una comisión especializada que evaluó a diversos aspirantes. La comisión acompañó todas las fases del proceso hasta la designación final.

En la fase final también estuvo Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, luego del retiro de Carlos de Hart. Ambos llegaron a la etapa decisiva del proceso de selección.

La llegada de Murgas al cargo se concretó tras la renuncia de Bruce Mac Master, presentada el pasado primero de octubre y aceptada el 5 del mismo mes. Con esa salida concluyó un periodo de cerca de 13 años de Mac Master al frente de la organización.

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Al asumir, Murgas afirmó que lo hace con profundo respeto por la historia de la Andi y por el camino construido bajo el liderazgo de Bruce Mac Master. Según sus palabras, corresponde seguir fortaleciendo una voz empresarial capaz de aportar, dialogar, generar confianza y contribuir a las grandes decisiones que necesita Colombia.

Retos de inversión y diálogo con el Estado

La transición gremial se produce en un escenario marcado por los retos de inversión, competitividad, generación de empleo y la necesidad de mantener un diálogo institucional entre el sector privado y el Estado. Estos desafíos definirán la agenda de la nueva administración.

En su comunicado oficial, la Andi ratificó que la nueva administración tendrá el encargo de defender la institucionalidad, la libertad de empresa y el desarrollo sostenible. El gremio señaló que buscará promover el trabajo articulado con el sector público.

El relevo se dio tras las declaraciones de Bruce Mac Master sobre múltiples presiones al momento de su dimisión. Frente a esas declaraciones, la junta directiva reiteró su compromiso de preservar la independencia gremial.

Reacciones de Naturgas, Gobierno y dirigentes

Naturgas, gremio que reúne a 29 empresas de la cadena del gas natural, destacó los cinco años de gestión de Luz Stella Murgas al frente de la entidad. La organización subrayó sus iniciativas para incrementar la oferta nacional del energético.

Según Naturgas, la gestión de Murgas también incluyó acciones para expandir la infraestructura y asegurar el suministro para usuarios residenciales, comerciales e industriales. Estas líneas de trabajo fueron citadas como parte central de su balance.

Juan Manuel Rojas, presidente del Consejo Directivo de Naturgas, resaltó la capacidad directiva de la ejecutiva durante las discusiones estratégicas del país. Según Rojas, Murgas logró que la voz del sector fuera escuchada en los momentos más decisivos para el abastecimiento.

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Por el Gobierno nacional, el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, celebró el carácter histórico de la elección. En su cuenta de X, el funcionario reiteró la disposición del Ministerio de Comercio de trabajar articuladamente con el sector empresarial para impulsar la inversión, la competitividad, la generación de empleo y el crecimiento de Colombia.

Carlos Suárez, presidente de la junta directiva de Ecopetrol y estratega político, destacó el perfil de la nueva líder gremial. Suárez describió a Murgas como inteligente, del Caribe y con una nueva visión de la relación entre gremio y gobierno, y sostuvo que la independencia no es incompatible con romper con lo de siempre.

Bruce Mac Master respaldó la designación de su sucesora a través de redes sociales. Calificó a Murgas como muy buena amiga y gran profesional, y deseó el mayor éxito para su gestión al frente de la organización.

El senador Juan Espinal fue uno de los primeros en pronunciarse. Según el congresista, Murgas asumirá este reto con el compromiso, la capacidad y el liderazgo que la han caracterizado.

Impacto esperado y agenda del nuevo gremio

La nueva presidenta de la Andi asumirá la representación de los sectores industrial, comercial y de servicios del país. Su llegada abre la posibilidad de una agenda de trabajo conjunta con el Gobierno nacional, según lo ofrecido por el Ministerio de Comercio.

El nombramiento de Luz Stella Murgas generó una ola de pronunciamientos favorables en plataformas digitales por parte de dirigentes políticos, analistas, firmas legales y medios de comunicación. Todos coincidieron en la importancia del liderazgo femenino en las decisiones económicas nacionales.

Los temas prioritarios de la agenda serán la inversión, la competitividad, la generación de empleo y el diálogo institucional entre el sector privado y el Estado, en un momento en que el gremio busca reafirmar su independencia.