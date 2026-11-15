Luz Stella Murgas lidera ANDI y defiende autonomía gremial ante retos fiscales

Luz Stella Murgas asume la presidencia de ANDI tras 80 años. Prioriza equilibrio fiscal, energía y autonomía empresarial para impulsar el crecimiento económico de Colombia.

Luz Stella Murgas asumió oficialmente la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ( ANDI), marcando un hito histórico al convertirse en la primera mujer en ocupar este cargo desde la fundación de la institución hace 80 años. Murgas sucedió a Bruce Mac Master tras un riguroso proceso interno y llega con una clara misión: fortalecer la representación regional del gremio empresarial y garantizar su independencia frente a cualquier influencia partidista que pueda comprometer su capacidad de negociación.

Trayectoria técnica y visión de independencia

La nueva líder gremial cuenta con una sólida formación como abogada tributarista de la Universidad del Rosario y acumula dos décadas de experiencia en el sector energético. Su mandato se fundamenta en la defensa de la autonomía institucional, una postura que estableció claramente al afirmar que cualquier grupo que intente transformarse en partido político tiene fecha de vencimiento. Murgas enfatizó que la independencia operativa no equivale a antagonismo ni a confrontación constante, sino que busca un espacio de diálogo constructivo con el Gobierno nacional.

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Esta definición de roles es crucial para el desarrollo económico, ya que permite a la ANDI actuar como un interlocutor válido sin perder su esencia empresarial. Al separar la gestión gremial de los ciclos electorales, Luz Stella Murgas establece un precedente de profesionalismo que busca proteger los intereses del sector productivo a largo plazo, independientemente de los cambios políticos en la casa de Nariño.

Prioridad fiscal y impacto en la competitividad

Con apenas 48 horas en el nuevo cargo, Murgas ha identificado el análisis de la propuesta de la ley de rescate fiscal del Gobierno de De La Espriella como su prioridad inmediata. Aunque reconoce la existencia de un consenso nacional sobre la gravedad del déficit fiscal, la directiva de ANDI advierte que la solución debe basarse en un equilibrio técnico responsable. El debate público debe centrarse en garantizar los recursos que el Estado necesita con urgencia, pero sin sacrificar el potencial de crecimiento económico del país ni la capacidad de consumo de los ciudadanos.

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La seguridad fiscal está impactando directamente la competitividad del sector productivo colombiano, una situación que requiere acciones contundentes por parte de las autoridades. Murgas insistió en que la respuesta al déficit no puede ser meramente extractiva; debe incluir mecanismos que estimulen la inversión en sectores clave como la minería y los hidrocarburos. Estas industrias aportan de manera significativa a la fiscalidad nacional y son motores esenciales para reactivar la economía bajo un marco de estabilidad.

Legado energético y futuro de la gestión

La experiencia previa de Murgas como líder de Naturgas le brinda una perspectiva única sobre la infraestructura crítica, un sector que actualmente alcanza una cobertura del 70% del territorio nacional y beneficia directamente a 36 millones de colombianos. Esta visión práctica sobre la expansión y eficiencia de los servicios públicos será un pilar fundamental en su gestión al frente del gremio más importante de Colombia. La combinación de su expertise tributario y su conocimiento del sector energético posiciona a la nueva presidenta para abordar los retos estructurales de la economía con herramientas concretas.

Ahora, el mundo empresarial espera que la dirección de ANDI bajo la presidencia de Luz Stella Murgas logre equilibrar la necesidad de ingresos estatales con la preservación de la rentabilidad empresarial. El éxito de esta gestión dependerá de su capacidad para navegar las complejidades de la reforma fiscal mientras mantiene la unidad y el apoyo de los empresarios que representan, asegurando que el crecimiento sea inclusivo y sostenible para el futuro del país.