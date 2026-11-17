Luz Stella Murgas asume la presidencia de la ANDI, primera mujer en 80 años, para enfrentar los retos de la Ley de Rescate Económico y mejorar la competitividad del sector productivo colombiano.

Luz Stella Murgas asume la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, marcando un hito histórico como la primera mujer en dirigir este gremio durante sus ochenta años de existencia. Esta nominación ocurre en un contexto caracterizado por profundos desafíos económicos, debates cruciales sobre la Ley de Rescate Económico y una incertidumbre significativa respecto al futuro fiscal de la nación. La dirigente ha aceptado el mandato con el firme propósito de fortalecer la participación empresarial en las decisiones que definirán el rumbo macroeconómico para los próximos años.

Retos Prioritarios para el Sector Productivo Nacional

La competitividad del sector productivo se enfrenta a barreras estructurales que incrementan los costos operativos y amenazan la sostenibilidad empresarial. El acceso a energía confiable y segura, junto con precios eficientes, constituye la primera y más urgente necesidad identificada por el nuevo liderazgo gremial. Colombia atraviesa actualmente un déficit de gas natural firme, situación que se agrava ante la aproximación del fenómeno de El Niño y el aumento de la demanda eléctrica.

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Esta disyuntiva energética obliga a las industrias a depender de los precios del mercado internacional para garantizar el suministro, lo cual ha elevado considerablemente los costos de producción. La posible escasez de energía eléctrica suficiente amenaza con interrumpir la actividad industrial, por lo que asegurar un suministro estable es vital para evitar el racionamiento y mantener la capacidad instalada operativa. Sin una solución inmediata a esta crisis energética, la eficiencia operativa del país se verá seriamente comprometida.

Seguridad Jurídica y Estabilidad Fiscal en el Debate

La seguridad jurídica representa el segundo pilar fundamental para revertir la percepción de riesgo que afecta la toma de decisiones de los inversionistas. La trayectoria reciente del país, caracterizada por un promedio de una reforma tributaria cada dos años, ha generado un entorno de impredecibilidad que desalienta la planificación a largo plazo. Los empresarios exigen reglas claras, estables y predecibles que permitan evaluar el retorno de la inversión sin temor a cambios normativos abruptos.

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La Ley de Rescate Económico se presenta como un ajuste necesario para sanear las finanzas públicas, pero su implementación debe equilibrarse con la necesidad de mantener un clima de confianza. La regulación actual no acompaña el ritmo de la evolución de los mercados, lo que crea cuellos de botella operativos. La seguridad física y la modernización regulatoria se perfilan, junto con la estabilidad tributaria, como los cuatro ejes neurálgicos donde la Andi debe concentrar sus esfuerzos de incidencia política.

El RUGE como Herramienta para Atraer Inversión Extranjera

La propuesta de Ley de Rescate incorpora el Régimen Excepcional para la Generación y Uso de Energías (RUGE), diseñado específicamente para atraer capitales que hoy fluyen hacia destinos como Argentina, Brasil, Guyana, México y potencialmente Venezuela. Este régimen ofrece estímulos económicos y estabilidad jurídica a proyectos intensivos en capital, addressesing directamente la fuga de inversiones que debilita la base productiva interna.

La articulación institucional que propone el RUGE busca simplificar los trámites y garantizar que la inversión se traduzca en crecimiento económico real. Luz Stella Murgas destaca que la inversión es el motor indispensable para alcanzar las metas de crecimiento trazadas nacionalmente. Este mecanismo no solo pretende resolver problemas de caja a corto plazo, sino que tiene como objetivo final garantizar la sostenibilidad fiscal del país en el mediano y largo plazo.

Posicionamiento de la Andi en la Mesa de Concertación

La Andi participará activamente en los debates sobre el salario mínimo y la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, que servirá como hoja de ruta para la próxima legislatura de cuatro años. Existe un consenso nacional en torno al desafío fiscal, reconociendo que el recorte del gasto público por sí solo es insuficiente para cerrar la brecha del déficit. La organización empresarial aboga por un equilibrio que permita al Estado obtener los recursos necesarios sin comprometer la capacidad de crecimiento económico.

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La estrategia de la Andi se centra en proteger el poder adquisitivo de los colombianos mientras se garantiza la viabilidad de las empresas. La dirigente reafirma que el sector empresarial es fundamental no solo por su contribución al empleo y la economía, sino por su capacidad para transformar el territorio y generar oportunidades. El éxito de la gestión de Murgas dependerá de su habilidad para negociar soluciones que integren el bienestar social con la competitividad industrial.