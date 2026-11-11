Luz Stella Murgas lidera negociación del salario mínimo 2027

La recién electa presidenta de Andi, Luz Stella Murgas, será clave para la mesa de negociación del salario mínimo 2027, buscando un ajuste basado en inflación y productividad.

La recién elegida presidenta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Luz Stella Murgas, tomará la palabra en las negociaciones sobre el salario mínimo para 2027, buscando un ajuste que combine inflación y productividad.

Marco de la negociación salarial 2027

Luz Stella Murgas, esposa del presidente Gustavo Petro y líder gremial, afirmará que el ajuste debe seguir la fórmula tradicional: inflación más productividad. Esta propuesta busca evitar aumentos desvinculados de la economía, tal como ocurrió durante el gobierno previo.

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El Niño ahora deberá discutir cómo mejorar los ingresos de los trabajadores sin comprometer la generación de empleo, según Murgas. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reportó en octubre de 2026 un índice de precios al consumidor de 6,30 % anual. Sumado un punto porcentual de productividad, el incremento del salario mínimo para 2027 superaría el 7,3 % bajo esta fórmula.

Fases del proceso y fechas clave

La mesa de concertación salarial se instalará el 18 de noviembre de 2026, con la posibilidad de adelantarla por el Ministerio del Trabajo. El Dane y la subcomisión de productividad presentarán el informe de productividad el 30 de noviembre, elemento esencial para la definición del aumento.

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El primer plazo legal para que el Gobierno, los gremios y los sindicatos lleguen a un acuerdo es el 15 de diciembre de 2026. Si no se alcanza consenso, se convocarán nuevas sesiones en la segunda mitad de diciembre, y el Gobierno tendrá hasta el 30 de diciembre para decretar el nuevo salario mínimo, que entrará en vigor el primer día de enero de 2027.

Perspectivas de las partes involucradas

Murgas enfatiza la necesidad de una discusión técnica y responsable, donde se escuchen las posiciones de trabajadores, empresarios y demás actores. La Andi se posicona firme en la búsqueda de mejores salarios, pero reconoce que la competitividad laboral debe incluirse como parte de la solución.

A la hora de fijar la cifra exacta, Murgas evita dar números concretos y subraya que la decisión se construirá en concertación con todos los actores, tras el informe completo de productividad y los datos de inflación. El enfoque, según la presidenta, es lograr un equilibrio que beneficie tanto a los trabajadores como a las empresas, sin sacrificar la capacidad de generar empleo.