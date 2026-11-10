Luz Stella Murgas, primera mujer presidenta de ANDI en 82 años

Bruce Mac Master felicitó a Luz Stella Murgas por su histórica elección como la primera mujer en liderar la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia durante sus 82 años de historia.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) ha registrado un cambio histórico en su dirección al nombrar a Luz Stella Murgas como su nueva presidenta. Este evento marca el fin de una era para Bruce Mac Master, quien ejerció el liderazgo de la entidad gremial durante casi 13 años. La transición oficial se consolidó este martes, momento en el cual el expresidente emitió un comunicado público reconociendo el nuevo mandato y deseando prosperidad a la dirigencia entrante.

Hito histórico en la historia de Andi

Luz Stella Murgas asumió oficialmente la presidencia de la organización el 10 de noviembre, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo durante los 82 años de trayectoria institucional de la ANDI. Esta nominación representa un punto de inflexión significativo dentro del empresariado colombiano tradicionalmente dominado por figuras masculinas. El logro destaca no solo por la ruptura de género, sino por la legitimidad con la que Murgas accede a la máxima representación del sector privado nacional.

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Felicitaciones de Bruce Mac Master

Bruce Mac Master utilizó su cuenta de X para dirigir sus más sinceras felicitaciones hacia su sucesora, calificándola explícitamente como una muy buena amiga y una gran profesional. En su mensaje, el exmandatario gremial expresó su profundo deseo por el éxito de la gestión de Murgas al frente de lo que describió como una maravillosa organización. Mac Master enfatizó que el triunfo personal de la nueva líder equivaldría inevitablemente al éxito colectivo de todos los miembros asociados al gremio empresarial.

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Perfil académico y trayectoria legal

La nueva dirigente posee una sólida formación jurídica que respalda su capacidad técnica para abordar los desafíos económicos actuales. Murgas es abogada egresada de la Universidad del Rosario y cuenta con una especialización en Derecho Tributario obtenida en la misma institución académica. Además de su perfil legal, Murgas ostenta el cargo de expresidenta de Naturgas, experiencia gerencial que le otorga conocimientos directos sobre la dinámica de las grandes empresas del país.

Retos de competitividad y crecimiento

El gremio ha identificado claramente las prioridades estratégicas que enfrentará la nueva administración bajo la tutela de Murgas. Los objetivos centrales incluyen fortalecer la competitividad de Colombia y promover las condiciones necesarias para impulsar el crecimiento económico sostenido. Asimismo, se busca fomentar la productividad, atraer mayor inversión y generar empleo formal como pilares fundamentales para el desarrollo futuro del mercado laboral nacional.