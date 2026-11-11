Luz Stella Murgas se convierte en la primera presidenta de Andi en 82 años

Luz Stella Murgas, nacida en Valledupar, asume la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, rompiendo la tradición masculina que ha caracterizado a la organización desde 1944.

Luz Stella Murgas, nacida en Valledupar, Cesar, ha marcado un hito al ser elegida presidenta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ( Andi), convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo en los 82 años que la organización ha existido desde 1944.

Elección y antecedentes de la presidencia

El proceso de selección comenzó con 92 candidatos y fue supervisado por la firma internacional Heidrick & Struggles. La comisión de búsqueda presentó a Murgas, Juan Camilo Nariño y el exviceministro de Desarrollo Empresarial Carlos de Hart a la junta directiva; la última retiró su candidatura por dudas sobre la independencia del gremio respecto al gobierno.

Also read Naturgas celebra elección de Luz Stella Murgas como presidenta de ANDI

Transición tras la renuncia de Bruce Mac Master

Bruce Mac Master, quien dirigió Andi durante casi 13 años, dimitió después de sentirse presionado por "presiones externas que comprometen la autonomía e independencia institucional" de la organización. Su salida dio paso a la novena presidencia de Andi y a la histórica elección de Murgas.

Trayectoria profesional de Luz Stella Murgas

Murgas es abogada graduada de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Tributario y con amplia experiencia en los sectores público y privado. Ha trabajado ocho años como asesora fiscal de Ecopetrol y cinco años como presidenta de la Asociación de Gases de Naturaleza (Naturgas), donde enfatizó la importancia de escuchar y construir confianza.

Advertisement

Apoyo corporativo y alianzas estratégicas

Con la nueva presidencia, Andi representará a más de 1.600 empresas, entre ellas Ecopetrol, Bancolombia, Grupo Argos, Sura y Alpina. Murgas promete continuar el trabajo institucional de la asociación y fortalecer la voz empresarial en la toma de decisiones que necesita Colombia.

Perspectivas y compromisos para el futuro

En su primer discurso, Luz Stella Murgas destacó que los grandes desafíos se enfrentan "escuchando, construyendo confianza y encontrando puntos de encuentro entre quienes piensan distinto". Su objetivo es dar continuidad al legado de Bruce Mac Master y promover un diálogo abierto entre empresarios y el Estado.

El mandato de Murgas inicia en un contexto de reformas económicas y regulatorias que afectan al sector privado, por lo que su liderazgo será clave en la negociación de políticas que favorezcan el crecimiento sostenido de la economía colombiana.