Luz Stella Murgas será la primera mujer en presidir la Andi en 2026

Luz Stella Murgas asumirá en 2026 la presidencia de la Andi, gremio fundado en 1944 que nunca había tenido una mujer al frente de su dirección.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ( Andi) tendrá por primera vez a una mujer en su presidencia. Luz Stella Murgas asumirá el cargo en 2026 y se convertirá en la persona número 12 en dirigir el gremio desde su fundación, hace 82 años.

El nombramiento de Murgas rompe una tradición de nueve décadas en la que la Andi había estado liderada exclusivamente por hombres desde su creación en 1944. Murgas llega a la presidencia tras haberse desempeñado al frente de Naturgas desde 2021.

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Origen de la Andi y su fundación en Medellín

La Andi fue fundada el 11 de septiembre de 1944 en Medellín, cuando 25 representantes de empresas antioqueñas firmaron el acta de constitución. El gremio nació con el propósito de reunir a los industriales en una sola voz ante el Gobierno nacional.

Entre las compañías fundadoras figuraban Coltejer, Coltabaco, Cementos Argos, Compañía Nacional de Chocolates y Cervecería Unión. La iniciativa surgió en un contexto de tensiones políticas y económicas, y el entonces presidente Alfonso López Pumarejo había recomendado a los industriales crear una asociación nacional que les permitiera tener un interlocutor común ante el Gobierno.

Desde entonces, el gremio ha tenido 11 presidentes antes de la llegada de Murgas. La trayectoria de cada uno refleja los cambios económicos del país durante más de siete décadas.

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Presidentes de la Andi y sus principales hitos

Los presidentes de la Andi impulsaron iniciativas que van desde la estructuración de empresas petroleras hasta la creación de oficinas regionales. Cipriano Restrepo Jaramillo, primer presidente del gremio entre 1944 y 1946, coordinó la estructuración de la Concesión de Mares, empresa petrolera que fue la base de Ecopetrol.

José Gutiérrez Gómez, conocido como 'Don Guti', dirigió la Andi entre 1946 y 1957. Durante su gestión consolidó la presencia nacional del gremio, promovió el subsidio familiar e impulsó instituciones como el Hospital Pablo Tobón Uribe, la Universidad Eafit y la Clínica Cardiovascular Santa María.

Guillermo Trujillo recordó que, en aquella época, se decía que José Gutiérrez Gómez desensillaba en Palacio. Según Trujillo, Gutiérrez Gómez fue un hombre que marcó una época de fuerte poder del gremio y que, por su cercanía con los gobiernos, era capaz de ayudarlos, pero también de templarlos.

Jorge Ortiz Rodríguez, presidente entre 1957 y 1960, asumió durante la transición política posterior a la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. En 1958 impulsó la creación de la oficina de la Andi en Bucaramanga y trabajó en el restablecimiento del diálogo entre el gremio y el Gobierno.

Alejandro Uribe Escobar, entre 1960 y 1963, organizó de manera independiente la oficina de Pereira y creó la de Cartagena. Ignacio Betancur Campuzano, entre 1963 y 1967, dirigió el gremio en un periodo marcado por la inflación, la escasez de divisas y el deterioro del régimen cambiario. Los estudios económicos y sociales de su gestión dieron origen a la Revista Andi.

Luciano Elejalde Jaramillo, entre 1967 y 1971, dirigió la organización en medio de restricciones a las importaciones y bajos niveles de reservas internacionales. Durante su administración, la Andi se vinculó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

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Luis Prieto Ocampo, ingeniero químico que presidió el gremio entre 1971 y 1974, fortaleció las relaciones con el Gobierno y amplió la discusión pública de los asuntos empresariales. Fabio Echeverri Correa estuvo al frente de la Andi entre 1974 y 1991, casi dos décadas, durante la transición de un modelo proteccionista hacia la apertura y la internacionalización de la economía.

Carlos Arturo Ángel Arango, presidente entre 1991 y 1995, asumió en un periodo de modernización económica y participó en los debates de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Luis Carlos Villegas, presidente entre 1996 y 2013, fortaleció la influencia de la Andi en las discusiones nacionales.

Posiciones del gremio y el legado de Villegas

Según Guillermo Trujillo, durante la gestión de Luis Carlos Villegas el gremio respaldó la recuperación económica después de la recesión del gobierno de Andrés Pastrana. Trujillo también afirmó que Villegas se opuso a una tercera reelección de Álvaro Uribe.

De acuerdo con la misma fuente, Villegas promovió la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Villegas es un abogado con experiencia en los sectores público y privado, rasgo que, según el relato del gremio, permitió a la Andi intervenir en decisiones de alcance nacional.

Impacto de la llegada de Murgas a la Andi

La llegada de Luz Stella Murgas en 2026 significa que la Andi tendrá por primera vez una mujer como presidenta, después de once presidentes hombres. Murgas aporta una trayectoria en el sector energético, tanto en el ámbito público como en el privado, consolidada al frente de Naturgas desde 2021.

Para los afiliados y el sector empresarial, el cambio de liderazgo llega en un momento en que el gremio busca mantener su papel como interlocutor ante el Gobierno. El relato histórico de la organización muestra que sus presidentes han influido en políticas económicas, comerciales y sociales desde 1944.