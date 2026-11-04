Luz Stella Murgas y Juan Camilo Nariño, finalistas en la ANDI

El proceso de sucesión en la ANDI llega a su etapa final con Luz Stella Murgas y Juan Camilo Nariño como los únicos candidatos. La elección definitiva se realizará el próximo martes 10 de noviembre tras un riguroso筛选.

La búsqueda del próximo presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ha entrado en su fase decisiva tras la retira inesperada de Carlos de Hart. Esta salida estratégica dejó el panorama de candidatos reducido a dos figuras prominentes de la industria privada: Luz Stella Murgas, quien se desempeña como la presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural y es reconocida bajo el nombre de Naturgas, y Juan Camilo Nariño, actual mandatario de la Asociación Colombiana de Minería o ACM.

Ambos líderes gremiales emergen como los únicos contendientes restantes entre un grupo inicial masivo de 92 candidatos que se postularon para suceder a Bruce Mac Master en la dirección del principal órgano representativo del sector empresarial nacional. La definición final del nuevo mandato está programada para realizarse el próximo martes 10 de noviembre, fecha en la cual los asociados del gremio emitirán sus votos para determinar quién asumirá la presidencia de la organización.

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Proceso de Selección con Firma Internacional

El mecanismo de elección ha sido caracterizado por su alto rigor y transparencia, contando con la supervisión y gestión de una firma internacional especializada en la búsqueda de talento directivo. Esta entidad externa evaluó detalladamente las trayectorias académicas, la experiencia profesional acumulada y los logros tangibles alcanzados por cada uno de los aspirantes durante sus respectivas carreras.

Posteriormente a la fase técnica de evaluación, los empresarios miembros del gremio actuaron de manera completamente libre e independiente para filtrar los perfiles y definir quiénes tendrían el derecho de competir en la última instancia. Esta metodología busca garantizar que los dos finalistas no solo posean las credenciales técnicas adecuadas, sino que también cuenten con la legitimidad y el respaldo directo de la base social del gremio.

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Posturas de los Finalistas y su Visión

Durante la celebración de la IX Cumbre de Petróleo y Gas, ambos candidatos expusieron sus perspectivas sobre el proceso y sus credenciales. Luz Stella Murgas enfatizó el rigor del esquema de selección y consideró que alcanzar esta etapa junto a Juan Camilo Nariño constituye un reconocimiento valioso a las trayectorias profesionales y al trabajo sostenido desarrollado desde sus respectivas organizaciones sectoriales.

La dirigente de Naturgas subrayó que la elección final se basó en un equilibrio entre las experiencias previas, los resultados profesionales comprobados y la participación activa de los empresarios en la definición de los nombres. Murgas declaró que es un honor estar en esta recta final porque se identifican profundamente como hijos de la industria, y espera que este reconocimiento también genere orgullo en los sectores que representan, debido al estrecho vínculo entre sus historias personales y el trabajo gremial.

Por su parte, Juan Camilo Nariño dedicó sus comentarios a reflexionar sobre su trayectoria profesional y la posibilidad de continuar su labor desde la cúpula del gremio. El mandatario de la ACM señaló que lleva casi 17 años dedicados exclusivamente a esta labor, centrada en representar los intereses de los sectores productivos y promover su incidencia efectiva en las decisiones de política pública.

Nariño explicó que, al conocer su participación en el proceso, revisó su historial y recalculó el tiempo invertido en esta actividad. Su gestión ha estado orientada a impulsar una incidencia en la política pública que fortalezca los sectores productivos, aumente la generación de empleo, atraiga inversión extranjera y genere nuevas oportunidades para la economía, buscando una estabilización económica sostenible hacia adelante.

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Impacto y Siguientes Pasos en la Gestión Gremial

La resolución de esta contienda presidencial tiene implicaciones directas para la estrategia de representación de los intereses empresariales frente al Gobierno nacional y otros actores del mercado. La Junta directiva de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ya ha aceptado la renuncia de Bruce Mac Master, iniciando así formalmente el relevo en el gremio y preparando el terreno para una nueva etapa de liderazgo.

El anuncio de los candidatos restantes se produce en un momento crítico donde la concertación con el sector público y la gestión de presiones externas son temas centrales. Las declaraciones de los finalistas sugieren que la prioridad será mantener la independencia del gremio mientras se busca influir en decisiones económicas que beneficien a la industria nacional.

El próximo martes 10 de noviembre marcará el cierre de este ciclo electoral interno, donde los empresarios definirán sin lugar a dudas quién estará al frente de la organización en los próximos meses. El resultado consolidará la dirección que tomarán las negociaciones y las propuestas de política económica que la ANDI presente ante las autoridades competentes.

La transición de poder en esta entidad clave para la economía colombiana se perfila como un momento de alta expectativa para el sector privado. La elección entre Luz Stella Murgas y Juan Camilo Nariño no solo define la presidencia, sino que también refleja las prioridades y el enfoque estratégico que el gremio adoptará para representar a sus asociados en el futuro inmediato.