Luz Verónica Estrada enfrenta denuncias de falsificación de títulos académicos. La Universidad Nacional y COPNIA confirman la ausencia de registros, activando procesos legales y disciplinares.

La representante a la Cámara Luz Verónica Estrada Holguín, del Pacto Histórico, enfrenta una crisis política significativa tras revelaciones sobre la autenticidad de sus credenciales académicas. La congresista se encuentra en el centro de un escándalo que cuestiona la validez de sus diplomas de bachillerato y de ingeniería.

Denuncias de falsedad en redes sociales

La controversia comenzó a viralizarse esta semana después de que Estrada fuera corregida por el canciller Omar Bula durante un debate de control político. Durante su intervención, la legisladora pronunció incorrectamente las palabras magnesio e inresponsable. Esta situación preparó el terreno para una acusación directa por parte del creador de contenido Rentas. El jueves 18 de noviembre, este influencer publicó en X que el título universitario de la representante era falso. Acompañó su afirmación con imágenes del documento supuestamente fraudulento.

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Universidad Nacional niega registros académicos

La Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, emitió una comunicación oficial el 23 de octubre de 2025 dirigida al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería. La institución certifica que no existe ningún registro de que Luz Verónica Estrada Holguín haya egresado del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia. Tras revisar archivos físicos y digitales en respuesta a una solicitud del 16 de octubre de 2025, la universidad declaró que el diploma presentado no fue expedido por su dependencia. La misiva finaliza informando que la entidad pondrá la información en conocimiento de la autoridad jurisdiccional competente por presunta falsedad en documento público.

Irregularidades en el diploma de bachillerato

El escándalo se expandió el jueves 19 de noviembre con hallazgos sobre el título de bachiller. Según reveló Caracol Radio, el diploma indica que Estrada obtuvo el título de Bachiller de Media Técnica, especialidad Comercio, en la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa de Caramanta, Antioquia. El documento cita el 25 de noviembre de 2017 como fecha de graduación y hace referencia al Acta General de Graduación número 32, folio 29. Sin embargo, la consulta de ese acta oficial no incluye el nombre de la congresista entre los 14 estudiantes graduados. Además, el sistema SIMAT muestra que Estrada cursaba octavo grado en 2017 antes de retirarse.

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COPNIA confirma negativa de matrícula profesional

Rubén Darío Ochoa, director del COPNIA, confirmó en entrevista con Caracol Radio que el organismo no le había expedido tarjeta profesional a Estrada. La entidad negó la solicitud de matrícula desde 2025 tras verificar la falta de registros en la Universidad Nacional. Ochoa anunció que el COPNIA presentará una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación. Esta acción busca que se investigue la posible falsedad del documento que circula en redes sociales y que llevaría los logos y firma del organismo.

Investigación interna del Pacto Histórico

El Pacto Histórico confirmó que investigará internamente a Luz Verónica Estrada Holguín tras conocerse las denuncias. La colectividad se pronunció el jueves 19 de noviembre y manifestó su rechazo a cualquier conducta que atente contra la legalidad. El partido solicitó la intervención inmediata de su Comité de Ética. Este órgano revisará el caso para establecer si existen responsabilidades disciplinarias por parte de la representante a la Cámara.