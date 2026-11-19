Acta de grado de la Juan Pablo Gómez Ochoa no incluye a Luz Verónica Estrada. La congresista del Pacto Histórico enfrenta escándalo por falsificación.

La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada Holguín, enfrenta un nuevo escándalo que pone en entredicho su trayectoria educativa. Tras las acusaciones previas sobre un título universitario presuntamente falsificado, ahora su diploma de bachiller también es cuestionado públicamente. La Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, ubicada en Caramanta, Antioquia, ha confirmado que Estrada no se graduó en dicha plantel.

La evidencia del acta de grado de 2014

El título de bachiller exhibido por Estrada indica que fue conferido por la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa con la especialidad en Comercio. El documento afirma que fue emitido en Caramanta, Antioquia, el 25 de noviembre de 2017. Sin embargo, una investigación independiente revela que la fecha y el contenido del documento no coinciden con los registros oficiales del colegio.

Also read La Universidad Nacional certifica que Luz Verónica Estrada no figura como egresada

El ingeniero industrial Ronald Vargas publicó en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, una copia del acta de graduación correspondiente al 25 de noviembre de 2014. Este registro muestra que en esa fecha se graduaron exactamente 14 personas con la especialidad en Comercio. Ninguno de los nombres listados en dicho acta coincide con el de Luz Verónica Estrada Holguín.

La discrepancia entre la fecha del diploma de Estrada y la fecha real de graduación registrada por el colegio es una pieza clave en este debate. Mientras que el documento de la congresista menciona el año 2017, las pruebas presentadas por Vargas apuntan a una ceremonia que occurred tres años antes, en 2014, sin su presencia en la lista de egresados.

Advertisement

Confusión de fechas y negaciones institucionales

La confusión entre los años 2014 y 2017 genera serias dudas sobre la autenticidad del documento presentado por la congresista. Si el diploma fue emitido en 2017 pero el acta real es de 2014, existe una inconsistencia temporal que no ha sido aclarada por el equipo de Estrada. Esta diferencia de tiempo podría sugerir una manipulación en la fecha de otorgamiento del título.

Caracol Radio se hizo eco de la situación al informar que la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa confirmó oficialmente que Luz Verónica Estrada no es egresada de sus aulas. Esta declaración institucional es un golpe directo a la credibilidad de la representante, ya que valida la versión de que su nombre no aparece en ningún registro académico de esa institución.

El hecho de que el colegio haya desmentido la pertenencia de Estrada refuerza la denuncia inicial realizada por Ronald Vargas. La ausencia del nombre de la congresista en el acta de 2014, sumado a la confirmación oficial del colegio, crea un escenario donde la validez de su bachillerato está completamente en duda.

Implicaciones políticas y seguimiento del caso

Este nuevo develamiento agrava la crisis política que atraviesa Luz Verónica Estrada. El cerco se cierra no solo sobre la falsificación universitaria, sino que ahora abarca su educación básica. La ciudadanía y los opositores políticos exigen transparencia sobre cómo pudo circular un documento con datos inconsistentes y falsos por parte de una representante legislativa.

Advertisement

La situación continúa en desarrollo, con expectativas de que se soliciten auditorías oficiales sobre la identidad de los 14 egresados de 2014. Se espera que las autoridades competentes determinen si hubo un error administrativo en la institución educativa o si el documento de Estrada es parte de una cadena de falsificaciones más amplia que involucra a otras figuras políticas.