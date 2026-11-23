La congresista del Pacto Histórico Luz Verónica Estrada enfrenta denuncias por presuntos títulos falsos, mientras internautas y egresados reaccionan en X e Instagram.

La congresista del Pacto Histórico Luz Verónica Estrada es el centro de un escándalo por presuntos títulos falsos, una polémica que generó indignación y un fuerte debate en redes sociales en Colombia. El caso se volvió tendencia nacional en X e Instagram, donde egresados de la Universidad Nacional de Colombia publicaron fotografías de sus diplomas para afirmar que eran 100 % reales.

La reacción de los internautas fue tan intensa que algunos usuarios describieron su sentimiento como una mezcla de risa y desconcierto. La controversia se originó en denuncias según las cuales Estrada habría presentado documentos falsos para acreditarse como ingeniera de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional.

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Campaña de diplomas reales en Instagram

Egresados de la Universidad Nacional de Colombia, incluido el rector de la institución, se sumaron a una campaña en Instagram para mostrar sus títulos originales. La iniciativa funcionó como respuesta colectiva al caso de la representante a la Cámara.

La dinámica se popularizó mediante el sticker 'Ahora tú', también conocido como 'Tu turno', una herramienta de Instagram que permite crear cadenas de historias con fotografías de los usuarios. El mensaje más repetido fue la frase 'Foto de tu diploma de la UNAL 100 % real, no fake'.

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Además de los diplomas verdaderos, las cuentas de humor publicaron sátiras con certificados ficticios que imitan el formato de los títulos universitarios. Entre ellos aparecen un 'doctorado en amor', certificado por Tony Dize en referencia a su canción de reguetón, y títulos como 'profesional en la recocha', 'tramadora profesional', 'profesional en tirar verbo' y 'chismólogo profesional'.

Universidad Nacional y Luz Verónica Estrada

La Universidad Nacional de Colombia confirmó que Luz Verónica Estrada no fue estudiante ni egresada de la institución. Esa confirmación es el punto central de las denuncias sobre el supuesto título profesional presentado por la congresista.

Por su parte, la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, de Caramanta (Antioquia), también desmintió que Estrada se hubiera graduado allí como bachiller. Según el colegio, el diploma que la congresista presentó señala que recibió el título de bachiller de Media Técnica con Especialidad en Comercio el 25 de noviembre de 2017.

De acuerdo con la información revelada por EL COLOMBIANO, el nombre de Estrada no aparece en el acta de grado de ese año. Los registros del colegio indican que estuvo vinculada en 2017 como estudiante repitente de octavo grado, pero no terminó sus estudios de educación media. La institución también cuestionó la autenticidad del diploma y del acta de grado.

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Contrato con la Dian y salario en el Congreso

El caso también abrió interrogantes sobre la formación que Luz Verónica Estrada habría acreditado para obtener un contrato con la Dian por cerca de $78 millones en 2025. La Dian aparece como la entidad vinculada a ese contrato dentro de las preguntas planteadas por la prensa.

Actualmente, Estrada recibe alrededor de $55 millones mensuales como representante a la Cámara por el Pacto Histórico. Medios de comunicación han planteado interrogantes sobre el futuro de su curul, aunque los reportes disponibles en el texto fuente no detallan una decisión sobre ese punto.