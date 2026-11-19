La Universidad Nacional niega la ingeniería de Luz Verónica Estrada. El Pacto Histórico revisa su selección para 2026 sin hallar observaciones académicas en el acta del Comité de Ética de Antioquia.

La representante a la Cámara por Antioquia, Luz Verónica Estrada Holguín, enfrenta un escrutinio público sin precedentes tras confirmarse que carece de un título universitario legítimo. La Universidad Nacional de Colombia declaró oficialmente que no existen registros de su graduación en el programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la sede Medellín. Esta institución educativa ha notificado a las autoridades competentes sobre la presunta falsedad del documento público presentado ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería.

Negativa académica de la Universidad Nacional

El revés legal y académico se produce meses antes de las elecciones legislativas de 2026. La universidad precisó que el registro del diploma exhibido ante Copnia no fue expedido por su casa de estudios. Este hallazgo abre una interrogante crítica sobre el proceso de selección interna que permitió a Estrada Holguín ocupar el segundo puesto en la lista cerrada del Pacto Histórico. La ciudadanía cuestiona ahora quiénes respaldaron su aspiración y qué verificaciones se realizaron antes de su postulación.

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Revisión del acta del Comité de Ética y Garantías

El documento clave para entender este proceso es el acta del Comité de Ética y Garantías Electorales de Antioquia y el Eje Cafetero. Las reuniones donde se estudiaron las aspirantes se llevaron a cabo los días 12 y 15 de septiembre de 2025. El objetivo de esas sesiones era examinar a quienes buscaban participar en la consulta interna del Pacto Histórico, prevista para el 26 de octubre de 2025.

El comité estaba integrado por cinco miembros principales que representaban a las diversas colectividades del proyecto político. La minuta establecía que estos miembros debían revisar individualmente las postulaciones y verificar los documentos aportados. El procedimiento indicaba claramente si las aspiraciones debían aprobarse, requerir correcciones o ser rechazadas por incumplimientos.

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Observaciones pendientes en la documentación

Dentro de este riguroso procedimiento aparece la postulación de Luz Verónica Estrada Holguín, identificada como aspirante de Colombia Humana por el municipio de Caramanta. Las anotaciones consignadas en su registro no corresponden a una aprobación sin requisitos. El comité dejó anotaciones relacionadas con la corrección de la postulación partidista.

Además, se exigía la entrega del certificado de delitos sexuales. Estas observaciones demuestran que el comité sí realizó controles administrativos básicos. Sin embargo, en el apartado correspondiente a Estrada no figura ninguna observación sobre su título de Ingeniería de Minas y Metalurgia.

El acta tampoco permite establecer si los documentos pendientes fueron entregados posteriormente. Tampoco se registra quién comprobó las correcciones o en qué momento se produjo la aprobación definitiva. Este vacío en la documentación es uno de los puntos que permanece sin aclarar.

Promoción interna de Colombia Humana

Una fuente consultada por EL COLOMBIANO y cercana al proceso explicó los mecanismos de ingreso a la consulta. La fuente, que prefirió no revelar su identidad, detalló que el ingreso de Estrada a la consulta comenzó dentro de Colombia Humana. Este movimiento era uno de los que participaban en la construcción de las listas de la coalición.

Cada partido fundador tenía la posibilidad de presentar sus propios aspirantes. Colombia Humana realizó una asamblea previa para seleccionar a quienes representarían al movimiento. Según el testimonio, Luis Eduardo Llinás fue una de las figuras que promovió la candidatura de Estrada dentro de ese escenario interno.

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Llinás habría tenido un papel determinante para que su nombre llegara a consideración de la asamblea. De acuerdo con esa versión, su aspiración consiguió respaldo en ese entorno y avanzó hacia la consulta del Pacto Histórico. Esta narrativa coincide parcialmente con lo publicado por La Silla Vacía en agosto de 2026.

Trayectoria política y validación de fuentes

Un perfil divulgado por La Silla Vacía señala que la representante explicó que su llegada a la consulta se produjo tras conseguir un espacio en la asamblea de Colombia Humana. No obstante, la atribución a Llinás de un papel de promotor corresponde únicamente al testimonio de la fuente anónima. No existe un documento que certifique su intervención en aquella asamblea.

La ausencia de verificación académica en el acta del comité contrasta con la importancia que tendría un título de ingeniería para una representante legislativa. La situación sigue generando dudas sobre los filtros internos aplicados. La coalición enfrenta presión para explicar cómo se permitió el avance de una candidatura con requisitos académicos no verificados.

El Pacto Histórico debe enfrentar estas interrogantes mientras se avanza en el proceso electoral. La posible falsedad en documento público es un tema grave que afecta la legitimidad del proceso. Las autoridades competentes ya han sido notificadas por la Universidad Nacional. El destino de la postulación de Estrada Holguín depende de las investigaciones que se desarrollen.