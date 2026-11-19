La congresista Luz Verónica Estrada firmó un contrato por $78 millones con la DIAN en 2025, presentando diplomas de la Universidad Nacional y bachillerato como válidos, a pesar de ser falsos.

El escándalo que afecta a la representante a la Cámara por Antioquia, Luz Verónica Estrada, ha revelado que los títulos académicos que presentó para obtener un contrato con la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales ( DIAN) eran completamente falsos. Ni el diploma en Ingeniería de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional ni el certificado de bachiller con especialidad en Comercio de la I.E. Juan Pablo Gómez de Caramanta en Antioquia son legítimos, lo que ha generado una crisis de credibilidad inmediata para la legisladora del Pacto Histórico.

Correo de invitación a oferta de servicios

Documentos exclusivos consultados por EL COLOMBIANO muestran una comunicación crítica enviada por Luis Eduardo Llinás, quien era entonces director de la DIAN, a Luz Verónica Estrada el 4 de marzo de 2025. En aquel entonces, Estrada aún no tenía cargo político y trabajaba como jefa de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Llinás entre julio y septiembre del año anterior. La misiva, con el asunto "Solicitud oferta para prestación de servicios profesionales", notificaba a Estrada que la entidad buscaría contratar apoyo para fortalecer el control y fiscalización en el sector minero.

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Llinás invitó a Estrada a participar en el proceso contractual, solicitándole amablemente que presentara su oferta de servicios y los documentos que acreditaran la formación académica y experiencia exigidas por la entidad. Se le otorgó un plazo de un día para enviar la propuesta, advirtiendo explícitamente que la solicitud no comprometía a la DIAN a contratar ni reconocía gastos de presentación. Este correo fue la base legal para que la congresista iniciara el trámite administrativo que resultó en un contrato de 78 millones de pesos.

Aceptación de condiciones y propuesta económica

Al día siguiente, el 5 de marzo de 2025, Luz Verónica Estrada respondió a la invitación de Llinás con una carta formal donde aceptaba todas las condiciones pactadas para la ejecución del contrato. En su respuesta, declaró cumplir con los requisitos de idoneidad y experiencia, el plazo de ejecución, la forma de pago y las obligaciones generales y específicas. Además, se comprometió a cumplir con cada una de estas obligaciones sin perjuicio de la constitución de la garantía respectiva que exigía la norma.

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En el correo de aceptación, Estrada afirmó categóricamente que cumplía con los requisitos de formación académica y experiencia exigidos por la entidad. Adjuntó a la misiva su hoja de vida acompañada de los supuestos soportes necesarios para acreditar estos requisitos, incluyendo lo que denominó "títulos académicos y/o actas de grado legibles y certificaciones de experiencia con funciones". El documento fue cerrado con su firma electrónica y datos personales, consolidando la información que la DIAN utilizaría para evaluar su perfil profesional.

Valor del contrato y defensas del exdirector

En la propuesta económica consignada en dichos documentos, Estrada indicó que el valor de sus honorarios al mes era de ocho millones de pesos ($8.000.000) M/CTE., cantidad que incluía los costos directos e indirectos de la ejecución y que sería fija durante toda la vigencia contractual. Este valor se materializó en un contrato por prestación de servicios por $78 millones que la congresista firmó con la DIAN durante el año 2025, un monto significativo para servicios de consultoría política y técnica en el sector minero.

Ante la revelación de los títulos falsos, el exdirector de la DIAN, Luis Eduardo Llinás, declaró a Caracol Radio que fue "asaltado en su buena fe" y afirmó que desconocía por completo las irregularidades que rodean ahora el título profesional de su también exjefa. Llinás sostuvo que "no sabía" de la falsedad de los documentos, argumentando que la DIAN cuenta con mecanismos internos para revisar los documentos y requisitos exigidos a quienes aspiran a celebrar contratos de prestación de servicios con la entidad.

Mecanismos de revisión y continuidad del escándalo

Según la explicación de Llinás, después de pasar los filtros internos y con el pleno cumplimiento de los requisitos legales, el trámite continuaba normalmente para la firma del contrato. La DIAN afirma que siguió el procedimiento establecido para formalizar la vinculación, lo que implica que la verificación de los títulos de la Universidad Nacional y la I.E. Juan Pablo Gómez de Caramanta no detectó las inconsistencias en ese momento. La congresista Estrada enfrenta ahora un escenario donde su integridad académica y profesional ha sido cuestionada directamente por la evidencia documental de la contratación.