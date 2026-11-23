La congresista Luz Verónica Estrada conserva su escaño en la Cámara de Representantes. La suspensión disciplinaria no activa la silla vacía para el Pacto Histórico ni obliga a su renuncia inmediata.

La congresista Luz Verónica Estrada, representante del Pacto Histórico por Antioquia, no presentará su renuncia a su curul en la Cámara de Representantes pese al escándalo público generado por la falsificación de sus títulos académicos. Aunque desde este lunes se encuentra suspendida provisionalmente de sus funciones por orden de la Procuraduría, esta medida administrativa no conlleva la pérdida automática de su asiento legislativo ni obliga a su salida del Congreso.

La incertidumbre sobre su permanencia se debe a la figura de la silla vacía, un mecanismo constitucional que busca sancionar a los partidos políticos cuando sus miembros son condenados por delitos específicos. Sin embargo, el consenso entre expertos en derecho público y derecho electoral indica que los delitos de falsedad de títulos y documentos no califican para activar esta sanción partidista. Por lo tanto, el Pacto Histórico mantendrá su número de curules intacto en esta instancia legal.

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La figura de la Silla Vacía y sus límites legales

El artículo 134 de la Constitución establece que la silla vacía se aplica únicamente cuando un parlamentario es condenado por delitos graves como los vinculados al narcotráfico, grupos armados ilegales, crímenes de lesa humanidad o dolosos contra la administración pública. Esta regla castiga al partido y no solo al individuo, haciendo que nadie reemplace al congresista condenado y reduciendo la representación política del grupo.

Para que la curul de Luz Verónica Estrada disminuya definitivamente, sería necesario que exista una condena firme por alguno de los delitos previamente mencionados. En la actualidad, no existe una sentencia condenatoria que active este mecanismo constitucional, lo que deja la posición intacta legalmente para el partido político.

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Opinión de expertos sobre la falsedad de títulos

Alfonso Portela, exregistrador delegado para lo electoral, y el exmagistrado del CNE Benjamín Ortiz sostienen que la falsificación de títulos y su uso constituyen delitos contra la fe pública. Esta clasificación jurídica difiere significativamente de los delitos contra la administración pública, como el peculado, el tráfico de influencias o el cohecho, que sí están contemplados en la norma de la silla vacía.

Benjamín Ortiz añade que los títulos académicos no eran un requisito para ser electo representante de la Cámara. Para ocupar ese cargo, basta con ser ciudadano en ejercicio, tener más de 25 años de edad y contar con la inscripción o aval de un partido político. Por ende, la falta del documento no anula la elección ni legitima la pérdida del escaño por vía de la silla vacía.

Suspensión provisional y consecuencias prácticas

Aunque el Pacto Histórico no perderá su curul, la entidad quedará sin un voto activo en el Congreso durante los próximos tres meses. Este es el tiempo que la Procuraduría determinó que dura la suspensión provisional de Luz Verónica Estrada mientras avanza el proceso disciplinario en su contra. Durante este periodo, la congresista no puede ejercer las funciones propias de su cargo.

Si la congresista decidiera renunciar voluntariamente, lo cual no parece ser su intención según reportes internos, la siguiente persona en la lista cerrada del Pacto Histórico por Antioquia, Luisa Fernanda Giraldo Villada, ocuparía la curul de inmediato. Esta situación cambiaría la dinámica interna del partido, pero no alteraría el número total de escaños que conserva la agrupación política.

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El silencio de Estrada y los próximos pasos

Luz Verónica Estrada mantiene el silencio por recomendación de su abogado, Santiago Trespalacios. Mientras tanto, la Corte Suprema está examinando cinco denuncias abiertas en su contra. Sin una vinculación formal por un delito contra la administración pública, la curul permanece bajo la responsabilidad del Pacto Histórico y no se activan las sanciones de pérdida de escaño.

La Corte Constitucional ha establecido límites claros a las sanciones partidistas, lo que reduce el margen de acción del partido para sancionar internamente a la congresista. Hasta que se resuelvan los procesos judiciales o disciplinarios pendientes, la situación de Luz Verónica Estrada seguirá siendo de suspensión funcional sin pérdida definitiva de representación.