El escándalo de los títulos falsos de Luz Verónica Estrada renueva el debate sobre los requisitos mínimos para ser congresista en Colombia y la falta de regulación académica.

El Congreso de la República enfrenta una profunda crisis institucional tras la revelación de que la congresista del Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada, obtuvo sus credenciales académicas mediante falsificación. Este escándalo ha reactivado urgentemente el debate público sobre la pertinencia y el rigor de los requisitos mínimos para acceder a cargos de elección popular en Colombia, especialmente en una legislatura donde se dictan leyes fundamentales sobre el presupuesto y la justicia.

La investigación y la suspensión provisional

La representante a la Cámara por el Departamento del Cauca fue suspendida provisionalmente por la Procuraduría General de la Nación. Esta medida disciplinaria no implica la pérdida definitiva de su curul legislativa, pero sí marca un hito en la lucha contra la impunidad. La suspensión se produjo tras que un ciudadano, conocido en redes sociales como Juan Felipe Pedraza con el alias R3ntas, iniciara una investigación digital exhaustiva sobre su trayectoria profesional.

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Pedraza demostró que Estrada no solo carecía del título profesional de ingeniera en Minas y Metalurgia que ostentaba, sino que tampoco había concluido sus estudios de bachillerato. De hecho, la congresista solo logró completar el octavo grado escolar, periodo en el cual fue repitente. La falsificación también se extendió al acta de grado y al diploma de bachillerato emitidos por una institución educativa no especificada en los hallazgos preliminares.

El error en control político al canciller

El detonante exacto de la denuncia ocurrió durante un debate de control político dirigido al canciller Omar Bula sobre la política exterior colombiana. En ese episodio, Luz Verónica Estrada confundió el magnesio con el manganeso, un error científico básico que puso en evidencia su falta de formación técnica. Durante la intervención, ella calificó al ministro de inresponsable , lo que llevó a Pedraza a verificar la autenticidad de sus credenciales.

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La verificación confirmó que la Universidad Nacional de Colombia nunca le otorgó el título profesional a Estrada. Este hallazgo expone una vulnerabilidad crítica en el sistema: una persona sin educación secundaria completa puede acceder a la máxima instancia legislativa del país. La congresista, que figura en la lista de miembros de la colectividad, mantiene su estatus mientras se resuelven los procesos judiciales y disciplinarios en su contra.

Contrataciones cuestionadas en la DIAN

Además de las falsificaciones académicas, surge una pregunta fundamental sobre la gestión de recursos públicos. Luz Verónica Estrada obtuvo un contrato en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) por la suma de 78 millones de pesos. Dado que la entidad es la encargada de la recaudación impositiva nacional, la presencia de una funcionaria con perfil educativo insuficiente generó sospechas sobre su idoneidad profesional.

Posteriormente, la congresista contrató al director de la DIAN, Luis Eduardo Llinás, dentro de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). El objetivo declarado era asesorarla en temas de inteligencia y contrainteligencia. Esta contratación ha sido interpretada como un conflicto de interés y un uso indebido de fondos parlamentarios para personalizar servicios a beneficio propio.

Ironía del proyecto de ley académico

La situación se agrava por una ironía parlamentaria: Luz Verónica Estrada es coautora de un proyecto de ley destinado a crear un sistema de consulta pública de títulos académicos de educación superior. Mientras impulsa una norma para prevenir la falsificación de diplomas en el país, ella misma es el ejemplo vivo de cómo se burla el sistema actual.

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Los congresistas devengan un salario mensual de más de 50 millones de pesos. La persistencia de Estrada en el cargo, sin renunciar a pesar de las evidencias, ha generado indignación ciudadana. Se exige que los parlamentarios asuman una representación basada en competencias reales, no solo en la obtención de votos.

Revisión de requisitos constitucionales

Actualmente, la Constitución solo exige ser colombiano de nacimiento, tener más de 25 años para la Cámara y más de 30 para el Senado. No se requieren títulos profesionales ni siquiera el bachillerato completo. Esta laxitud permite que personas sin conocimientos técnicos legislativos aprueben leyes complejas.

El caso Estrada se suma a otros escándalos de documentos falsos, como el de Juliana Guerrero, exviceministra de Juventudes, y la representante Claudia Teresa Romero, denunciada por irregularidades en su título de la Universidad Javeriana. El Pacto Histórico ha afirmado que aplicará sanciones legales a los infractores, pero la demanda social busca una reforma estructural en los requisitos de elegibilidad para garantizar una legislatura más competente y transparente.