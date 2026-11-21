La congresista Luz Verónica Estrada enfrenta denuncias penales por documentos falsos. Casa Macondo revela que sus diplomas del Instituto André Michelin son inválidos.

La representante a la Cámara por Antioquia, Luz Verónica Estrada Holguín, enfrenta una profunda crisis jurídica y política tras la revelación de que los documentos académicos presentados para su posesión en el Congreso son falsos. El escándalo se intensificó este sábado cuando el periodista Juan Pablo Barrientos, del medio de comunicación Casa Macondo, publicó nuevos detalles sobre los antecedentes educativos de la legisladora que habían sido omitidos en sus declaraciones oficiales.

Documentos faltantes y omisiones intencionales

La investigación de Casa Macondo desveló que Luz Verónica Estrada no incluyó su título de ingeniera de Minas y Metalurgia en la hoja de vida presentada ante la Cámara de Representantes para posesionarse el 20 de julio de este año. Esta omisión es crítica porque se sabe que la representante no contaba con tarjeta profesional para dicha ingeniería y, además, existe una denuncia penal vigente por la falsedad de esos documentos específicos.

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Para cubrir las lagunas en su expediente académico, la congresista adjuntó un diploma y un acta de grado de bachiller expedidos por el Instituto André Michelin de Bogotá. Sin embargo, estos documentos resultaron ser inválidos tras ser contrastados con los registros oficiales de la institución educativa. La escuela confirmó que, aunque el formato gráfico coincidía, los papeles no fueron expedidos por ellos ni corresponden a ningún registro auténtico.

La imposibilidad académica de la congresista

El Instituto André Michelin respondió directamente al medio periodístico aclarando que Luz Verónica Estrada no figura en sus registros académicos. La institución confirmó que no existe constancia alguna de que la congresista haya cursado estudios o tenido algún vínculo académico con su colegio, lo que implica que ella nunca puso un pie en sus aulas. Los documentos presentados registran una fecha de entrega el 9 de diciembre de 2017, fecha que no coincide con la realidad histórica de la institución.

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Este hallazgo se suma a otra anomalía cronológica en los documentos de Estrada. El otro diploma de bachiller que figura a su nombre, correspondiente a la Institución Educativa Juan Pablo Gómez, fue conferido el 25 de noviembre de 2017. Esto genera una incongruencia temporal insólita, ya que la congresista supuestamente se graduó de bachiller en dos colegios distintos en un período inferior a dos semanas.

Defensa jurídica y postura ante el Pacto Histórico

Frente a esta avalancha de revelaciones, Luz Verónica Estrada Holguín emitió un comunicado a través de la red social X este sábado. En el mensaje, la representante del Pacto Histórico anunció que ha otorgado poder a su abogado, Santiago Trespalacios, para asumir su representación legal. La congresista especificó que, por recomendación de su equipo jurídico, no se referirá a ninguno de los hechos específicos que la involucran en este momento.

La medida legal de la representante de Antioquia llega en un contexto de alta presión, donde entidades como la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia y varios congresistas han anunciado posibles acciones legales contra ella por diversos delitos. A pesar de las peticiones de diferentes sectores dentro de su propio partido para que renuncie a su curul debido a la gravedad de las denuncias, Estrada no ha confirmado si dejará el cargo hasta que la justicia determine si es digna de seguir ocupándolo.