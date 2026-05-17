Álvaro Arbeloa dice que le da normalidad a las polémicas declaraciones de Mbappé

El técnico del Real Madrid se refirió a las críticas que recibió el delantero francés después del partido contra el Oviedo, en las que afirmó que le comentó que era el cuarto delantero.

El técnico del Real Madrid se refirió este sábado a las polémicas declaraciones de Mbappé después del choque frente al Oviedo. Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid , afirmó este sábado en rueda de prensa que le da ‘mucha normalidad’ a todo lo que ‘ha pasado estos días’ y dijo que sabía que Kylian Mbappé ‘no estaba contento’ por no haber jugado de inicio frente al Oviedo, algo que, reconoció, le ‘gusta’ El técnico del conjunto blanco se refirió a las polémicas declaraciones de Mbappé después del choque frente al Oviedo, en las que afirmó que Arbeloa le comentó antes del encuentro que era el cuarto delantero.

“Justo subía para aquí y acabo de ver a Mbappé. Le he dicho que estuviese tranquilo, que ya me encargaba yo. Entiendo que estas cosas puedan ser noticia. Todo lo que dijo lo habíamos hablado ya antes, yo me lo tomo con más naturalidad.

Entiendo cómo se sienten los jugadores cuando no juegan”, señaló. Kylian el otro día no estaba contento y me gusta. Para mí es algo que tiene mucha más normalidad que lo que se le ha dado. Lo mejor era que jugase un rato la segunda parte, quizás, sin el partido de mañana, la situación habría sido distinta.

Pero nada más. Yo le doy mucha normalidad a lo que ha pasado estos días. Mi relación con Mbappé sigue siendo la misma”, agregó





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Real Madrid Kylian Mbappe Pólizas Declaraciones Entiende Cómo Se Sienten

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