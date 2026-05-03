Álvaro Díaz y LATIN MAFIA lanzan MALASNOTICIAS, un heartbreak cinematográfico

El artista puertorriqueño Álvaro Díaz y LATIN MAFIA presentan su nuevo sencillo MALASNOTICIAS, parte del próximo álbum OMAKASE, destacado por Rolling Stone como uno de los discos latinos más esperados de 2026. La canción, producida por AvilaWTF, Mike de La Rosa y Manuel Lara, explora el desamor con una narrativa intensa y un videoclip cinematográfico dirigido por WAIV y Epho. Además, se anuncia un EP conjunto con FEID para octubre, consolidando una exitosa colaboración.

La escena de la música urbana latina se enriquece con el lanzamiento de MALASNOTICIAS , el nuevo sencillo del artista puertorriqueño Álvaro Díaz en colaboración con LATIN MAFIA .

Esta canción, que forma parte de su próximo álbum OMAKASE, ha generado gran expectativa, especialmente después de que Rolling Stone lo posicionara como el segundo disco latino más esperado de 2026. Producida por AvilaWTF, Mike de La Rosa y Manuel Lara, la pista se presenta como una narrativa de desamor cargada de intensidad emocional, donde el artista describe la experiencia como un heartbreak visualmente comparable a una película dirigida por los hermanos Safdie.

Es puro caos, pura persecución, puros sentimientos, el desespero que uno siente cuando está a punto de perder a alguien, según sus propias palabras. El videoclip, dirigido por WAIV y Epho y filmado en la bahía de Acapulco, México, complementa la carga emocional de la canción con una narrativa visual que sigue a Álvaro Díaz y a LATIN MAFIA en un viaje de pesca, destacando el sentimiento de pérdida en sintonía con la atmósfera melancólica de la pista.

Este lanzamiento se suma a una serie de proyectos importantes en la carrera del artista, incluyendo un EP conjunto con FEID que se lanzará en octubre, consolidando una alianza creativa que ya ha dado lugar a éxitos como Llori Pari, Close Friends y GATITAS SANDUNGUERAS VOL. 1. La colaboración entre estos artistas promete seguir marcando tendencias en la música urbana latina, atrayendo a una audiencia cada vez más amplia y diversificada





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