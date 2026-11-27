El excanciller Álvaro Leyva presenta una nueva misiva fechada el 27 de noviembre al presidente Gustavo Petro. En ella, lo acusa de consumo de sustancias, corrupción y de convertir la Casa de Nariño en un prostíbulo, negando Petro estas denuncias como parte de un complot.

El excanciller Álvaro Leyva ha dirigido una nueva carta abierta al presidente Gustavo Petro en la que realiza graves acusaciones sobre la gestión del Mandatario. Este documento, fechado el 27 de noviembre, sostiene que el Gobierno ha permitido un consumo permanente de sustancias psicoactivas y ha convertido la residencia oficial en un prostíbulo. La misiva se presenta como un acto de responsabilidad pública fundamentado en testimonios internos.

Denuncias de uso de sustancias y corrupción

La carta de Álvaro Leyva cita explícitamente a Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia, para respaldar sus afirmaciones. Según el expresidente del Senado, Rodríguez le aseguró en una conversación reciente que todas las denuncias previas sobre el estado de salud y conducta de Gustavo Petro eran ciertas y las había vivido en primera persona dentro de la Casa de Nariño. Leyva argumenta que la intimidad del Mandatario deja de ser relevante cuando existen indicios de que se afecta el bien público.

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El excanciller señala que el consumo de drogas por parte de Gustavo Petro no es un hecho reciente, sino que proviene de años atrás. Para ilustrar esta afirmación, menciona un incidente específico ocurrido en La Guajira, donde las paredes del despacho de la gobernadora local supuestamente lloraron debido al impacto de la conducta del entonces candidato. Además, el texto acusa al Mandatario de permitir que la corrupción se convierta en la orden del día para él y para sus cercanos.

Contexto de las cartas previas y negativas

Esta entrega forma parte de una serie de comunicaciones públicas que Álvaro Leyva ha realizado desde abril de 2025 contra el Gobierno colombiano. En misivas anteriores, Leyva afirmó que Gustavo Petro pasó dos días desaparecido en París durante una visita oficial, donde confirmó supuestamente su problema de drogadicción. También había solicitado la remoción de figuras como Laura Sarabia, Armando Benedetti y Ricardo Roa, acusándolos de tener secuestrado al Mandatario.

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Gustavo Petro ha rechazado enérgicamente estas alegaciones en el pasado. Cuando respondió a la segunda carta del excanciller en 2025, calificó la misiva como un complot y un ataque de un traidor, negando firmemente ser drogadicto. Petro también ha insistido en que no existen procesos penales en su contra en Estados Unidos, publicando constancias de Nueva York, Florida y Texas. No obstante, el periódico The New York Times reportó en marzo que fiscales de Manhattan y Brooklyn lo investigaban en una etapa preliminar, aunque Petro critica su inclusión en una lista de la OFAC desde octubre de 2025.

Acusaciones legales y próximos pasos

Álvaro Leyva cierra su última carta recordando a Gustavo Petro la situación de las causas penales que se tramitan contra él en los Estados Unidos. El excanciller afirma haber enviado un mensaje al secretario de Estado de EE. UU. el 15 de septiembre para anunciar la entrega de documentos sobre lo actuado por él ante el Departamento de Justicia. Esta acción se enmarca en una escalada de conflictos personales y políticos entre ambas figuras históricas del país.

La situación legal entre ambos actores se complejiza con la denuncia previa que Gustavo Petro interpuso contra su exministro ante la Fiscalía General de la Nación. La demanda incluye cargos de conspiración para delinquir, traición a la patria, calumnia e injuria. Estos cargos surgieron después de que se hicieran públicos audios revelados por El País, en los que se escuchaba a Álvaro Leyva mencionando intentos de acercarse a Estados Unidos para buscar apoyo destinado a sacar a Petro del poder, un tema que resurge con los recientes documentos de la Dirección Nacional de Inteligencia.