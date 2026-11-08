El arquero colombiano Álvaro Montero se consolidó como figura del Xeneize al alcanzar la corona de la Tabla Anual del fútbol argentino, superando críticas iniciales.

El portero de la selección de Colombia, Álvaro Montero, ha transformado completamente la percepción sobre su rendimiento al liderar a Boca Juniors hacia la obtención de la Tabla Anual del fútbol argentino. Lo que comenzó con una fuerte ola de cuestionamientos por sus errores en sus primeros partidos, ha derivado en un reconocimiento masivo hacia el guardameta colombiano por su contribución decisiva a este nuevo título del club xeneize.

Consagración de la Tabla Anual del fútbol argentino

Boca Juniors se coronó campeón de esta competencia tras vencer por 1-0 a Defensa y Justicia el sábado, con un gol anotado en el tiempo añadido por el delantero Enner Valencia. Este torneo premia al equipo que logró acumular la mayor cantidad de puntos durante las fases regulares de los torneos Apertura y Clausura. El Xeneize finalizó con un total de 63 puntos, superando en uno a Rosario Central.

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Es fundamental aclarar que esta victoria no otorga el título del torneo Clausura en sí, ya que su fase eliminatoria aún está pendiente de disputarse. Sin embargo, significa que Boca Juniors fue el equipo más consistente a lo largo de la primera mitad del año calendario. Este logro pone fin a un periodo de más de tres años sin que el club obtenga un trofeo oficial, marcando un hito importante en su recuperación competitiva.

Resiliencia de Álvaro Montero y respaldo de Óscar Córdoba

La trayectoria de Montero en el club ha sido de redención total. En julio de este año, las críticas fueron feroces hacia sus actuaciones iniciales, llegando a cuestionar su continuidad como titular indiscutible. Sin embargo, la leyenda del club, Óscar Córdoba, salió en su defensa públicamente. Córdoba afirmó que Montero era un arquero de selección y que el tiempo demostraría su capacidad de recuperación ante la prensa.

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Óscar Córdoba, junto con Jorge Bermúdez y Mauricio Serna, formó parte de una generación histórica que estableció una conexión especial entre Colombia y Boca Juniors. Su respaldo fue crucial para que Montero pudiera soportar la presión mediática. El colombiano demostró tener la mentalidad necesaria para responder en los momentos decisivos del torneo, validando la confianza de sus compañeros y cuerpo técnico.

Reivindicaciones deportivas en el plantel xeneize

Más allá de la gloria de Montero, otro colombiano también experimentó un momento de afirmación deportiva con este título. Sebastián Villa, delantero que regresó al equipo tras una salida complicada marcada por su condena judicial por violencia de género y conflictos contractuales, logró conquistar su octavo título con el Xeneize.

Juan Román Riquelme defendió la reincorporación de Villa, apelando al derecho a una segunda oportunidad. Si bien el éxito deportivo no borra la gravedad de los antecedentes judiciales del atacante, su inclusión en el plantel que levantó este trofeo forma parte de la narrativa interna del club. Para Montero, la historia tiene un peso distinto al haber superado la duda técnica inicial.

Próximos desafíos: Copa Sudamericana y final en Barranquilla

A pesar de celebrar este primer gran logro del año, la temporada para Boca Juniors aún no ha terminado. El equipo argentino ya se prepara para enfrentar la final de la Copa Sudamericana. Este partido decisivo se jugará en Barranquilla, una ciudad en Colombia, donde el Xeneize medirá fuerzas contra el Atlético Mineiro.

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La final está programada para disputarse en un par de semanas, lo que convierte a Montero en un candidato natural para mantener su buen nivel en un escenario internacional. Además, Boca Juniors continúa activo en la Copa Argentina, donde el club se encuentra actualmente en las semifinales. La capacidad de Montero para mantener la racha positiva será esencial para asegurar la cosecha de títulos restantes.