Álvaro Uribe confirma violaciones de derechos humanos durante su gobierno

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe confesó a Westcol que durante su gobierno se cometieron violaciones de derechos humanos. Además, expresó que le duele que lo llamen «paraco» y que el país necesita seguridad pero no el paramilitarismo.

El expresidente confesó lo mucho que le duele que lo llamen «paraco». Álvaro Uribe le confesó a Westcol que durante su gobierno se cometieron violaciones de derechos humanos.10 de mayo 2026 a las 18:45 hrs.

Finalmente el streamer Luis Fernando Villa, conocido popularmente como Westcol, entrevistó al expresidente Álvaro Uribe; el creador de contenido viajó hasta la finca El Ubérrimo con el objetivo de tener un encuentro más cercano con uno de los personajes más importantes de la política colombiana. La cábala de Iván Cepeda con la que se aferra a ganar la presidencia en primera vuelta: «Existe la leyenda» En medio de la conversación, el exmandatario le mostraba zonas de su casa y regalos que le habían obsequiado la gente, mientras Westcol le hacía preguntas.

Precisamente, en uno de los momentos el streamer tocó un tema polémico y con el cual a Álvaro Uribe se le rechaza, le preguntó por los falsos positivos durante su gobierno.

“Después de tanto tiempo porque se le sigue involucrando con los falsos positivos, cómo usted se puede defender de eso”, expresó Westcol, a lo que Uribe contestó





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Álvaro Uribe Visita Entrevista Tabaco Pellet

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