Álvaro Uribe respalda la exclusión del IVA en la canasta familiar

El expresidente Álvaro Urire Vélez elogió la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de excluir productos de la canasta familiar del IVA, generando tranquilidad.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha emitido un respaldo público a la determinación del presidente Abelardo de la Espriella, quien confirmo que su administracion no impondra el impuesto al valor agregado a los productos de la canasta familiar. Esta decision, anunciada tras una alocucion presidencial, ha sido recibida con alivio por parte de la oposicion, ya que elimina una carga fiscal directa sobre los alimentos basicos para los ciudadanos.

Anuncio presidencial sobre el IVA a alimentos basicos

El presidente Abelardo de la Espriella utilizo su plataforma oficial para asegurar que su gobierno no aplicara el impuesto al valor agregado a los articulos esenciales de la canasta familiar. Tambien se comprometo a no introducir nuevas cargas fiscales de este tipo sobre el sector agropecuario, buscando proteger el acceso a la alimentacion de los colombianos. En su mensaje, el mandatario enfatizo que no quiere que la comida de los colombianos tenga que pagar impuestos adicionales en esta etapa.

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Reacciones del expresidente y respaldo politico

Mediante sus redes sociales, Álvaro Uribe Vélez califico la medida como un anuncio positivo que genera tranquilidad para los colombianos. El exmandatario publico una declaración especifica despues de la intervencion del jefe de Estado del domingo 15 de noviembre, donde destaco que era una noticia favorable. Su reaccion se enmarca en un contexto de discusiones politicas intensas, donde el partido Centro Democratico habia planteado reparos previos sobre la carga tributaria.

Defensa de la oposicion y cambios en la discusion

Anteriormente, el partido politico Centro Democratico habia manifestado sus reservas frente a varios componentes tributarios de la propuesta gubernamental. La formacion politica defendio la no aplicacion de nuevos impuestos a los alimentos y al sector agropecuario, proponiendo alternativas para conseguir recursos sin aumentar las cargas a los hogares. Este anuncio del presidente Abelardo de la Espriella modifica la dinamica del debate legislativo, aunque el contenido final del proyecto dependera de los acuerdos en el Congreso.

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Estudios fiscales y posible reduccion de tarifas

Mas alla de la exclusion de la canasta familiar, el presidente revelo que el proyecto de Ley de Rescate Economico sigue en proceso de construccion. El Ministerio de Hacienda esta evaluando la posibilidad de reducir la tarifa general del impuesto al valor agregado, que actualmente se encuentra en un 19 %. Las negociaciones podrian llevar a ajustar esta cifra al 18 % o incluso al 17 %, lo que representaria un cambio significativo en la estructura impositiva del pais.

Impacto inmediato en la situacion economica nacional

La decision de excluir los productos basicos del impuesto al valor agregado busca aliviar la presion economica sobre las familias colombianas. Esta medida se presenta como parte de un esfuerzo mas amplio para atender la situacion fiscal del pais mediante la Ley de Rescate Economico. Aunque los detalles definitivos aun estan por definirse en las conversaciones con los partidos politicos, la exclusion ya ofrece una garantia inicial de estabilidad en los precios de los alimentos esenciales.