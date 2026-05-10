Álvaro Uribe Vélez muestra su faceta más humana en entrevista con Westcol desde su finca

El expresidente Álvaro Uribe Vélez realizó una entrevista en streaming con Westcol desde su propiedad rural, donde mostró aspectos de su vida personal y cotidiana. La grabación en vivo se realizó este domingo y estuvo dirigida específicamente al público joven. La entrevista mostró una imagen más humana del líder político y se enmarcó en el nuevo escenario de comunicación política en Colombia.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez protagonizó una entrevista con el streamer Westcol desde su finca, donde mostró aspectos personales de su vida familiar y cotidiana.

Durante el encuentro, el exmandatario recorrió su vivienda, presentó animales y jardines de la propiedad, y conversó con el influenciador en un formato distendido dirigido especialmente al público joven. La entrevista mostró una faceta más cercana del líder político, lejos del debate tradicional y en un ambiente relajado desde su finca





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Álvaro Uribe Vélez Streaming Finca Westcol Creativo Contenido Digital Interview Streaming Digital Fincas Estándar Político Relajado Presente Animales Y Jardines Conversión Espontánea

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Álvaro Uribe denuncia robo de 14 camionetas en Cesar y lo atribuye a la guerrillaComunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol. También soy locutor para radio y TV, con más de seis años en los medios de comunicación.

Read more »

Westcol en diálogo con el expresidente colombiano Álvaro Uribe VélezWestcol, uno de los streamers más influyentes de Latinoamérica, realizará una transmisión en vivo con el expresidente Álvaro Uribe Vélez en la finca El Ubérrimo. La transmisión estará disponible a partir de las 4:00 p. m., hora Colombia, a través del canal de Kick de Westcol.

Read more »

WestCol denunció hackeo previo a su charla con Álvaro Uribe y arremetió contra el gobierno Petro, “es una cosa de locos”El streamer aseguró que es la primera vez en su vida que le ocurre una situación de este tipo.

Read more »

¿Dónde ver la entrevista de Westcol al expresidente Álvaro Uribe Vélez en el Ubérrimo? Esta es la hora exacta y los canales oficialesEste domingo 10 de mayo, el streamer Westcol entrevistará al expresidente Álvaro Uribe Vélez desde su finca en el Ubérrimo. El creador de contenido iniciará la transmisión desde sus cuentas oficiales de kick a las 4 pm.

Read more »