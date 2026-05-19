Álvaro Uribe Vélez se refiere a una manifestación en su entorno familiar y cuestiona la violencia en Colombia

Algunos de los titulares de medios en Colombia se enfocaron en la reacción de Álvaro Uribe Vélez al hallar una manifestación en proximidades de su casa en Llanogrande. Según el exmandatario y líder político, la situación generó preocupación por la seguridad de su entorno familiar. Además, calificó el hecho como una 'provocación de violencia' y advirtió que no aceptará este tipo de escenarios en su contra.

NEWS TEXT Álvaro Uribe Vélez se refirió a una manifestación registrada en inmediaciones de su vivienda en Llanogrande , donde aseguró que llegó tras una jornada política y encontró una concentración de personas cerca de su casa.

Según su relato, la situación generó preocupación por la seguridad de su entorno familiar. Según su relato, la situación generó preocupación por la seguridad de su entorno familiar. Segundo: La presencia de los manifestantes representaba una presión directa en su residencia. Tercero: El exmandatario calificó el hecho como una ‘provocación de violencia’ y advirtió que no aceptará este tipo de escenarios en su contra.

Cuarto: Insistió en que se habrían dado instrucciones para retirarse del lugar. Quinto: Además, hizo un llamado a su partido político a mantener la calma, aunque con firmeza frente a este tipo de hechos.

Último: Atribuyó lo ocurrido a un contexto de alta tensión política en el país y lanzó críticas a sectores del Pacto Histórico, en su declaración mencionó al senador Iván Cepeda, a quien señaló dentro de su lectura política de la coyuntura, advirtiendo sobre lo que considera un clima de confrontación creciente





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