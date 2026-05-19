Múltiplo homicidio en la camioneta del líder social Freiman David Velásquez en el Catatumbo

Intransitable, 6 víctimas, 3 en el vehículo, 2 a unos metros y 1 más en una alcantarilla, ocupantes David Velásquez (líder social) y escoltas Sebastián Murillo y Robinson Carvajalino

La víctima, el líder social Freiman David Velásquez de la asociación por la Unidad Campesina ( Asuncat ), habría sobrevivido a un atentado en enero de 2026 mientras se desplazaba por la vía entre Tibú y Cúcuta.

La camioneta en la que viajaba el esquema de seguridad, interceptada por hombres armados, resultó herida en múltiples impactos de bala. En el lugar se encontraron los cuerpos de seis víctimas, entre las que se encontraban los escoltas Sebastián Murillo y Robinson Carvajalino, pertenecientes al esquema de seguridad del líder social





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