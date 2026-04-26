Más allá de la técnica: La conciencia como clave para una agroecología transformadora

Un análisis profundo sobre la necesidad de la conciencia y la comprensión de los sistemas productivos en la agroecología, superando la mera aplicación de técnicas y buscando una verdadera transformación en la relación con la tierra. Se destaca el pensamiento de Ana Maria Primavesi y la importancia de observar y cuestionar los procesos en el campo.

Se ha discutido si la agroecología funciona o no funciona, pero hay una pregunta más incómoda que pocas veces ponemos sobre la mesa: ¿de qué sirve producir si no somos conscientes de lo que hacemos, de sus consecuencias y de los ecosistemas que estamos creando?

Hay algo que empieza a inquietarme profundamente cada vez que recorro el campo, converso con campesinos o participo en espacios técnicos. Y no es la falta de información, no es la falta de tecnología, ni siquiera la falta de alternativas. Es la falta de conciencia. Es no detenernos a comprender realmente los procesos del suelo, de las plantas y de los sistemas que estamos manejando.

En mis artículos anteriores he defendido que la agroecología sí es rentable. También he hablado de los suelos de Santander que están gritando, de la vida invisible que habita en ellos y de la nutrición como una herramienta clave para enfrentar el estrés climático. Pero hoy no quiero insistir en lo técnico, porque el punto ya no es si sabemos o no sabemos. El punto es si entendemos lo que estamos haciendo.

Durante años, el campo ha transitado por un proceso de aprendizaje. Pasamos de sistemas tradicionales a modelos altamente dependientes de insumos externos, y ahora avanzamos hacia propuestas más autónomas, incluso con biofábricas dentro de las fincas. El discurso ha cambiado: hablamos de regeneración, de microorganismos, de sostenibilidad. Hay más información que nunca, pero también más confusión.

En medio de ese tránsito, empezaron a hacerse visibles las consecuencias. Aparecieron grietas en el suelo, no solo físicas, sino también en la forma en que veníamos entendiendo la producción. Ahí comenzó a evidenciarse que algo no estaba funcionando como creíamos. Hoy el debate no puede quedarse ahí.

Hoy la pregunta es otra: ¿somos conscientes de cómo estamos produciendo? Porque se pueden aplicar bioinsumos, implementar prácticas regenerativas y aun así seguir tomando decisiones desconectadas. No porque falte información, sino porque falta algo más difícil de construir: conciencia. Y aunque hoy tenemos más acceso al conocimiento, no siempre logramos traducirlo en decisiones coherentes.

Esa es la fractura. Porque no se trata de no saber. Hoy un productor entiende que el suelo pierde productividad cuando se degrada, que los sistemas se desequilibran y que las decisiones tienen efectos. Pero entre comprender y actuar hay una distancia que no siempre logramos cerrar, y esa distancia define el rumbo de nuestros sistemas productivos.

En este punto, vale la pena traer el pensamiento de Ana Maria Primavesi, ingeniera agrónoma y pionera de la agroecología en América Latina, quien dedicó su vida a estudiar el suelo desde una mirada distinta a la convencional. En una época en la que el suelo era visto como un simple soporte, Primavesi demostró que es un sistema vivo, complejo y dinámico.

Su planteamiento fue claro y profundamente disruptivo: la agricultura no se trata de controlar la tierra, sino de comprenderla. No hablaba desde la ideología, hablaba desde la observación. A partir de allí planteó una idea que hoy sigue teniendo todo el sentido: el problema no está en la planta ni en la plaga, sino en el sistema. Y ese sistema no es solo biológico.

También es una expresión de nuestras decisiones. Ahí es donde su pensamiento se vuelve incómodo, porque nos saca del terreno técnico y nos lleva al terreno de la responsabilidad. Nos obliga a reconocer que muchas veces el problema no es la falta de herramientas, sino la forma en que las usamos. En el campo hay una trampa silenciosa: el color verde.

Hemos aprendido a asociarlo con salud y productividad, pero no siempre un cultivo verde es un cultivo sano. En muchas zonas de Santander predominan suelos ácidos, donde los nutrientes pueden estar presentes, pero no disponibles. Es como tener una despensa llena con la puerta cerrada. Por eso los cultivos pueden verse bien, pero no necesariamente responder como deberían.

La producción, entonces, no es solo aplicar. Es entender cómo funciona el sistema. Lo mismo ocurre en la ganadería. El animal no se alimenta solo de pasto, sino de lo que ese pasto logra expresar según las condiciones del suelo.

Cuando no hay disponibilidad real de nutrientes, aparecen los síntomas: animales que comen, pero no ganan peso; sistemas dependientes y resultados que no corresponden al esfuerzo. Y todo esto nos devuelve al mismo punto: la conciencia. No como un discurso, sino como una práctica diaria. Como la capacidad de observar, de cuestionar y de interpretar lo que ocurre en nuestros sistemas productivos.

Porque la agroecología no es una receta, es una forma de relacionarse con la naturaleza. Y también enfrenta un riesgo silencioso: convertirse en una nueva forma de hacer lo mismo. Cambiar insumos, pero no cambiar decisiones; cambiar prácticas, pero no cambiar criterios; cambiar el discurso, pero no cambiar la relación con la tierra. Y si eso ocurre, no hay transformación, solo hay reemplazo





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