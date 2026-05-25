Más de 1,4 millones de colombianos pueden votar en el exterior; resultados preliminares se esperan el 31 de mayo

La Registraduría Nacional habilita 1.489 mesas de voto en 67 países para más de un millón de electores extranjeros. Los resultados preliminares se publicarán el 31 de mayo a partir de las 16:00 hora colombiana.

Más de un millón y cuatrocientos catorce mil colombianos están habilitados para emitir su voto desde el exterior en las elecciones que se están desarrollando alrededor del mundo.

La Registraduría Nacional ha puesto a disposición 253 puntos de votación distribuidos en 67 países, lo que permite que 1.489 mesas de sufragio estén operativas desde el lunes 25 de mayo, según la zona horaria local, y continúen funcionando hasta el 30 de mayo. El día 31 de mayo, a partir de las cuatro de la tarde, hora legal de Colombia, se empezarán a publicar los resultados preliminares de la votación internacional, ofreciendo una visión temprana del comportamiento de la diáspora colombiana en este proceso democrático.

Del total de electores habilitados, 777.343 son mujeres y 637.318 son hombres, y todos ellos deberán presentarse con la cédula de ciudadanía, ya sea la versión física con hologramas o la cédula digital, la cual puede mostrarse en el dispositivo móvil. Otros documentos, como pasaportes, libreta militar, contraseñas o tarjetas de identidad, no son aceptados para ejercer el voto, por lo que la registraduría insiste en la importancia de revisar con antelación la validez del documento de identificación.

Para facilitar el acceso a la información, los ciudadanos pueden consultar su centro de votación a través del chatbot institucional, la aplicación móvil aVotar, disponible de forma gratuita en Google Play y App Store, o directamente en el sitio web oficial de la Registraduría Nacional, donde basta con hacer clic en el botón "Consulta lugar de votación". Además, la entidad electoral ha impulsado la participación de testigos electorales, con más de 191.000 personas postuladas para acompañar los comicios tanto en el territorio nacional como en el extranjero.

Estos testigos desempeñan un rol fundamental en la transparencia y vigilancia del proceso, garantizando que se cumplan las normas y procedimientos establecidos. El plazo para la inscripción de testigos y la presentación de la documentación correspondiente continúa abierto, mientras se mantiene la atención en la correcta divulgación de los resultados y la participación activa de la comunidad colombiana que se encuentra fuera del país





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