Más de 100 actores de playa de Bocagrande reciben impulso económico de la UNGRD

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) invertirá más de 500 millones de pesos para fortalecer los emprendimientos de los trabajadores de playa en Bocagrande, Cartagena, promoviendo un turismo sostenible.

Al menos 102 actores de las playas de Bocagrande , en Cartagena , recibirán un importante impulso económico gracias a una inversión superior a los 500 millones de pesos, gestionada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ( UNGRD ) en colaboración con la Alcaldía de Cartagena .

Este significativo aporte financiero tiene como objetivo principal fortalecer los emprendimientos de los trabajadores de playa que están vinculados al Proyecto de Protección Costera de Cartagena (PPCC) y, paralelamente, fomentar un turismo más sostenible y responsable en la ciudad. La iniciativa, resultado de un proceso de selección riguroso que se extendió por más de dos meses, busca mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de negocio de quienes tradicionalmente ofrecen servicios en las playas de Bocagrande. \La UNGRD ha detallado que el capital semilla otorgado se destinará a la creación, el fortalecimiento y la expansión de diversos negocios relacionados con servicios turísticos y actividades económicas que sean respetuosas con el medio ambiente. Entre los proyectos que recibirán financiación se encuentran aquellos que ofrecen alquiler de carpas, servicios de masajes, venta de cocteles y otras actividades que enriquecen la experiencia turística en las playas de Cartagena, también conocida como La Heroica. Además del apoyo financiero, los emprendedores seleccionados tendrán acceso a valiosos programas de formalización, validación de planes de inversión y, crucialmente, acompañamiento técnico continuo durante la implementación de sus proyectos. Este acompañamiento técnico es fundamental para asegurar el éxito y la sostenibilidad de las iniciativas emprendedoras, permitiendo que los beneficiarios adquieran las herramientas necesarias para gestionar sus negocios de manera eficiente y responsable. La UNGRD enfatiza la importancia de estas acciones, que están diseñadas para fortalecer la capacidad de adaptación y la estabilidad económica de las comunidades costeras frente a los desafíos del cambio climático y otros fenómenos naturales, como tormentas y erosión costera.\El proyecto representa un paso significativo hacia la consolidación de alternativas económicas sostenibles para los trabajadores de playa de Bocagrande. La UNGRD concluyó que la financiación de estos proyectos productivos no solo impulsa el crecimiento económico de la región, sino que también promueve la inclusión social, la estabilidad laboral y el desarrollo territorial en Cartagena. Este enfoque integral, que combina apoyo financiero, capacitación técnica y fomento de prácticas sostenibles, se alinea con la visión de un turismo más responsable y con un impacto positivo en las comunidades locales y el medio ambiente. La iniciativa demuestra el compromiso de las autoridades por apoyar a los emprendedores locales y por construir un futuro más próspero y resiliente para Cartagena y sus habitantes. El proyecto de protección costera, en el que se enmarca esta iniciativa, busca mitigar los efectos de la erosión y el cambio climático, protegiendo las playas y el entorno natural para las futuras generaciones. La colaboración entre la UNGRD y la Alcaldía de Cartagena demuestra una eficaz sinergia para lograr objetivos comunes en beneficio de la comunidad





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