Operativo de seguridad en Medellín liderado por Abelardo de la Espriella, Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón captura líderes criminales y desarticula redes delictivas.

La seguridad en Medellín registró un impacto significativo durante la jornada que se extendió hasta la madrugada del martes 27 de octubre, marcando un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado. Más de 100 allanamientos, capturas y procedimientos contra estructuras delincuenciales se ejecutaron en la capital antioqueña, demostrando la capacidad operativa de las autoridades locales y nacionales para debilitar las redes criminales que operan en la región.

El despliegue de la Fuerza Pública fue coordinado bajo la presencia del presidente de la Comisión de Paz, Abelardo de la Espriella, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Esta alineación política y operativa tuvo como objetivo principal combatir delitos que afectan directamente a los habitantes, incluyendo homicidios, extorsiones, hurtos y el tráfico de drogas, estableciendo una estrategia integral de seguridad pública.

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Desmantelamiento de estructuras criminales

Hacia las 3:20 de la madrugada del martes 27 de octubre, el alcalde Federico Gutiérrez confirmó que las intervenciones seguían en marcha, detallando que uno de los objetivos centrales era ubicar a personas señaladas de participar en actividades delictivas graves. En los procedimientos participaron unidades de la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación, junto con otras entidades vinculadas a las acciones de seguridad, logrando resultados concretos en la captura de líderes criminales.

Uno de los resultados más destacados fue la captura de un individuo conocido como alias Risas, quien fue señalado de pertenecer a la estructura delincuencial conocida como La Roja. Según explicó el mandatario, esta organización estaría relacionada con el hurto de objetos de alto valor, incluidos relojes de lujo de marcas como Rolex, actividades que generan una afectación económica considerable para las víctimas y que las autoridades buscan erradicar mediante estas intervenciones.

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Posiciones de los líderes departamentales

Federico Gutiérrez sostuvo que este tipo de intervenciones deben mantenerse de forma sostenida para debilitar las estructuras criminales y evitar que continúen intimidando a la ciudadanía, destacando el acompañamiento del Gobierno nacional y de la Gobernación de Antioquia durante la jornada. Al referirse a la captura de alias Risas, el alcalde lanzó una frase contundente: "A Risas ya se le quitó la risa", enfatizando el mensaje de que la justicia alcanzará a quienes cometen estos delitos.

Por su parte, el gobernador Andrés Julián Rendón se refirió a los factores que inciden en la percepción de seguridad en Antioquia, diferenciando claramente las problemáticas que afectan a las zonas rurales de las que preocupan a los habitantes de las áreas urbanas. Según el mandatario departamental, en el campo la presencia de grupos armados ilegales genera especial preocupación, por lo que consideró necesario desarrollar acciones contra esas estructuras en los lugares donde se registran muertes violentas.

Impacto real y próximos pasos

En las ciudades, como Medellín, los atracos y la extorsión tienen un peso importante en la percepción de inseguridad, por lo que el gobernador manifestó su expectativa de que los procedimientos realizados contribuyan a enfrentar esas conductas de manera efectiva. El mandato es claro: las intervenciones deben continuar más allá de una jornada puntual para reducir la capacidad de acción de las estructuras criminales y mejorar las condiciones de seguridad y la tranquilidad de los habitantes.

La estrategia tiene como propósito también enviar un mensaje disuasorio a quienes amenazan o intimidan a otras personas para cometer delitos, reforzando la presencia de las autoridades en los territorios. El respaldo al trabajo de los uniformados es fundamental para sostener esta lucha, asegurando que la reducción de la criminalidad no sea un fenómeno efímero, sino parte de una transformación estructural en la convivencia ciudadana de Medellín y Antioquia.