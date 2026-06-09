Más de 15 temblores se registraron en Colombia durante el 8 de junio de 2026 según el Servicio Geológico

El Servicio Geológico Colombiano reportó más de 15 sismos en diferentes regiones del país durante la jornada del 8 de junio de 2026. La actividad sísmica se concentró en Santander, Chocó, Cesar y Valle del Cauca, con magnitudes que oscilaron entre 2.8 y 5.5 grados. Las autoridades recuerdan la importancia de la prevención y el seguimiento constante.

ElServicioGeológicoColombianohaemitidouninformeespecialenelqueconfirmamásde15sismosesreprodujeronenelterritorionacionaldurantelahora/diadel8dejuniode2026EstosesfuerzosdeseguimientoymonitoreopermanentehanpermitidoidentificarlosepicentrosylasmagnitudesdecadaeventoPresentamosacontinuacióndetallescompletossobreubicacionesprofundidadesymagnitudesElprimerregistrosignificativosediopróximoalas15:30horasconuntemblordeintensidadmoderadaquealcanzólos41gradosenlaescalaRichterSuepicentroseencontróa9kilómetrosdeLosSantoseneldepartamentodeSantanderconunaprofundenominimal137kilómetrosEstesismofueseguidoporunaseriedereplicasymenorseísmosqueseprodujeronenelmismoconcentradoregionaldelSantandercercanoalosmunicipiosdeZapatocaJordánVillanuevayAratocaEstossismossecaracterizaronpor magnitudes entre los 31 y 39 grados y profundidades que oscilaron entre los 10 y 16 kilómetros En total se contabilizaron 7 eventos sísmicos en la región santandereana durante la jornada Posteriormente hacia la medianoche se reportó otro sismo de magnitud 55 grados a 43 kilómetros de Medio Atrato en el Chocó extendiéndose su influencia hacia Bojayá y Vigía del Fuerte en Antioquia con una profundidad de aproximadamente 44 kilómetros Este evento generó alertas en la zona pacífica colombiana Adicionalmente se registró actividad sísmica en el departamento del Cesar con un sismo de magnitud 36 grados a 3 kilómetros de Manaure Balcón del Cesar Легко identificando la cercanía con La Jagua del Pilar en La Guajira y La Paz en Cesar Por otro lado en el Valle del Cauca se presentó un sismo de menor magnitud 28 grados a 5 kilómetros de Argelia con reportes también desde El Cairo y Ansermanuevo El Servicio Geológico Colombiano reitera la importancia de mantener la calma y estar preparados ante posibles eventos sísmicos adicionales ya que la actividad telúrica en Colombia es constante y estos报告son parte del monitoreo normal Se recomienda a la población seguir los protocolos de seguridad establecidos y estar atentos a las informs updates de las autoridades locales y nacionale.

ElServicioGeológicoColombianohaemitidouninformeespecialenelqueconfirmamásde15sismosesreprodujeronenelterritorionacionaldurantelahora/diadel8dejuniode2026EstosesfuerzosdeseguimientoymonitoreopermanentehanpermitidoidentificarlosepicentrosylasmagnitudesdecadaeventoPresentamosacontinuacióndetallescompletossobreubicacionesprofundidadesymagnitudesElprimerregistrosignificativosediopróximoalas15:30horasconuntemblordeintensidadmoderadaquealcanzólos41gradosenlaescalaRichterSuepicentroseencontróa9kilómetrosdeLosSantoseneldepartamentodeSantanderconunaprofundenominimal137kilómetrosEstesismofueseguidoporunaseriedereplicasymenorseísmosqueseprodujeronenelmismoconcentradoregionaldelSantandercercanoalosmunicipiosdeZapatocaJordánVillanuevayAratocaEstossismossecaracterizaronpor magnitudes entre los 31 y 39 grados y profundidades que oscilaron entre los 10 y 16 kilómetros En total se contabilizaron 7 eventos sísmicos en la región santandereana durante la jornada Posteriormente hacia la medianoche se reportó otro sismo de magnitud 55 grados a 43 kilómetros de Medio Atrato en el Chocó extendiéndose su influencia hacia Bojayá y Vigía del Fuerte en Antioquia con una profundidad de aproximadamente 44 kilómetros Este evento generó alertas en la zona pacífica colombiana Adicionalmente se registró actividad sísmica en el departamento del Cesar con un sismo de magnitud 36 grados a 3 kilómetros de Manaure Balcón del Cesar Легко identificando la cercanía con La Jagua del Pilar en La Guajira y La Paz en Cesar Por otro lado en el Valle del Cauca se presentó un sismo de menor magnitud 28 grados a 5 kilómetros de Argelia con reportes también desde El Cairo y Ansermanuevo El Servicio Geológico Colombiano reitera la importancia de mantener la calma y estar preparados ante posibles eventos sísmicos adicionales ya que la actividad telúrica en Colombia es constante y estos报告son parte del monitoreo normal Se recomienda a la población seguir los protocolos de seguridad establecidos y estar atentos a las informs updates de las autoridades locales y nacionale





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