Más de 2.300.000 personas postuladas como jurados de votación en las próximas elecciones

La Registraduría Nacional del Estado Civil ha informado que cerca de 2.300.000 personas fueron postuladas para actuar como jurados de votación en las próximas elecciones.

La Registraduría Nacional del Estado Civil ha informado que cerca de 2.300.000 personas fueron postuladas para actuar como jurados de votación en las próximas elecciones.

Estas personas fueron seleccionadas a partir de listados emitidos por empresas, instituciones educativas y agrupaciones políticas. Una vez que se les haya asignado un cargo en la mesa de votación, les será indicado el cargo que ocuparán y el día y hora en que deben asistir a la respectiva capacitación.

Es importante destacar que los jurados de votación tendrán un mayor beneficio al finalizar los comicios, ya que podrán disfrutar de medio día compensatorio de descanso remunerado que deberán acordar directamente con su empleador. Además, el menor de edad que preste sus funciones como jurado de votación recibirá derecho a obtener 20 horas en su servicio social.

La Registraduría también ha informado que los ciudadanos seleccionados como jurados de votación deben presentarse en la mesa previamente designada el día de las elecciones. De acuerdo con la información proporcionada por la Registraduría, si un ciudadano incumple con su cita en la capacitación o el día de las elecciones, será responsable de sus acciones. En cuanto a los peajes en el Eje Cafetero, el presidente de la ANI ha aclarado a quiénes aplican las tarifas diferenciales.

De acuerdo con la información proporcionada, los peajes en el Eje Cafetero serán aplicados de la mañana a las 4:00 de la tarde, y durante este período, los ciudadanos seleccionados como jurados de votación deben presentarse en la mesa previamente designada. Es importante destacar que los jurados de votación tendrán un mayor beneficio al finalizar los comicios, ya que podrán disfrutar de medio día compensatorio de descanso remunerado que deberán acordar directamente con su empleador.

Además, el menor de edad que preste sus funciones como jurado de votación recibirá derecho a obtener 20 horas en su servicio social. La Registraduría también ha informado que los ciudadanos seleccionados como jurados de votación deben presentarse en la mesa previamente designada el día de las elecciones. De acuerdo con la información proporcionada por la Registraduría, si un ciudadano incumple con su cita en la capacitación o el día de las elecciones, será responsable de sus acciones.

En cuanto a los peajes en el Eje Cafetero, el presidente de la ANI ha aclarado a quiénes aplican las tarifas diferenciales. De acuerdo con la información proporcionada, los peajes en el Eje Cafetero serán aplicados de la mañana a las 4:00 de la tarde, y durante este período, los ciudadanos seleccionados como jurados de votación deben presentarse en la mesa previamente designada





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