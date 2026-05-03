Más de 23 años de espera: Estado colombiano dilata restitución de tierras a víctimas en Turbo

El Estado colombiano argumenta que no ha agotado los recursos internos para restituir tierras a 21 familias desplazadas en la vereda La Teca, Turbo, Antioquia, a pesar de más de dos décadas de litigios y el fallecimiento de cuatro reclamantes. La CIDH deberá evaluar si abre un caso contra Colombia.

Después de más de dos décadas de litigios, el Estado colombiano ha respondido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ) en relación con el caso de las 21 familias víctimas del conflicto armado en la vereda La Teca, municipio de Turbo, Antioquia.

La respuesta estatal, lejos de ofrecer una solución, ha generado profunda consternación en la región del Urabá antioqueño, al argumentar que aún no se han agotado los recursos internos disponibles para abordar la situación. Esta afirmación se suma a la declaración del Estado colombiano de que no se ha excedido un plazo razonable para tomar una decisión, una postura que resulta particularmente dolorosa considerando que han transcurrido más de 23 años desde el inicio de las reclamaciones y que, lamentablemente, cuatro de las personas que originalmente presentaron las demandas han fallecido mientras esperaban justicia.

El origen de esta problemática se remonta a 2003, cuando grupos paramilitares ejercieron presión sobre los habitantes de la vereda La Teca, obligándolos a vender sus tierras a precios irrisorios o a abandonarlas por completo. Esta situación desencadenó un desplazamiento forzado masivo, despojando a las familias de sus hogares y medios de subsistencia.

A pesar de que la justicia colombiana ha reconocido en múltiples ocasiones el desplazamiento forzado y el despojo sufrido por estas comunidades, la restitución de tierras no se ha materializado. En 2009, el Juzgado Penal del Circuito de Medellín reconoció el desplazamiento forzado, pero no emitió una orden de restitución. En 2013, la Unidad de Restitución de Tierras reconoció oficialmente el despojo, sin que esto se tradujera en la devolución de las tierras.

En 2017, el Juzgado Primero de Apartadó inició un proceso de restitución que hasta la fecha no ha producido resultados concretos. Más recientemente, en 2021, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoció a estas 21 familias como víctimas del conflicto armado, pero tampoco ha logrado avanzar hacia una solución definitiva.

Incluso la sentencia de Justicia y Paz, emitida en 2025 y que condena al Bloque Bananero de los paramilitares, no ha contemplado la restitución de tierras a las familias afectadas. La falta de acción por parte del Estado colombiano ha generado una profunda sensación de impunidad y desesperanza entre las víctimas. Gerardo Vega, abogado de la Fundación Forjando Futuros, ha destacado el arduo trabajo realizado en la representación de las víctimas del conflicto armado en el Urabá antioqueño.

Vega enfatizó que la CIDH ahora deberá evaluar si abre un caso formal contra el Estado colombiano, dada la inacción prolongada y la falta de voluntad política para resolver la situación. Expresó su preocupación por la lentitud del proceso y la posibilidad de que más personas fallezcan mientras esperan la restitución de sus tierras.

'Para el Estado colombiano, 23 años es poco tiempo para devolver la tierra a la gente', lamentó Vega. 'Esperemos que no muera más gente, esperando que la Unidad de Restitución de Tierras le devuelva la tierra a la familia de La Teca Turbo'. La situación de estas 21 familias es un claro ejemplo de las dificultades que enfrentan las víctimas del conflicto armado en Colombia para acceder a la justicia y obtener una reparación integral por los daños sufridos.

La respuesta del Estado colombiano a la CIDH no solo prolonga la agonía de estas familias, sino que también socava la confianza en las instituciones y en el sistema de justicia. La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de este caso, esperando que se haga justicia y que se garantice el derecho a la tierra y a una vida digna para las víctimas del conflicto





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