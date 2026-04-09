Más de 250 muertos en Líbano tras bombardeos israelíes, pese a tregua internacional

El número de víctimas mortales en Líbano supera las 250 tras una serie de bombardeos israelíes. El ataque se produjo a pesar de las declaraciones sobre un alto el fuego en la región. Las autoridades libanesas informan de una crisis humanitaria con miles de heridos y desplazados.

Más de 250 personas perdieron la vida y más de 1.100 resultaron heridas en Líbano el miércoles debido a la última serie de bombardeos israelíes, según informaron las autoridades libanesas. Este trágico balance se produce tras el anuncio del ejército israelí de un amplio ataque contra objetivos del grupo chií Hezbolá , desplegando su ofensiva en diversas regiones del país.

La Defensa Civil libanesa confirmó el aumento de víctimas, con Beirut como la zona más afectada, registrando un elevado número de fallecidos y heridos. Otras áreas como los suburbios de la capital, Baalbek, Nabatiye y Sidón también sufrieron severas consecuencias, evidenciando la magnitud del conflicto y el impacto devastador en la población civil. El Ministerio de Sanidad libanés previamente había reportado cifras preliminares, pero destacó que los servicios de emergencia seguían trabajando sin descanso en las tareas de rescate y atención médica. El titular de la cartera, Rakan Nasereldín, en declaraciones a la cadena LBCI News, alertó sobre la saturación del sistema de salud del país, resaltando el esfuerzo conjunto para atender a las crecientes víctimas. \La emisora Saut al Fará denunció la pérdida de su periodista Ghada Daij, de 37 años, como resultado de los ataques israelíes en Tiro. Según el diario libanés 'L'Orient-Le Jour', más de diez profesionales de los medios de comunicación han sido víctimas de la violencia israelí desde octubre de 2023. El jeque Sadeq Nabulsi, profesor de Ciencias Políticas y figura cercana a Hezbolá, también figura entre los fallecidos. Nabulsi era hermano del antiguo jefe de prensa del grupo, Mohamad Afif Nabulsi, quien también perdió la vida en un ataque israelí en 2024. El ejército israelí había anunciado horas antes un ataque a gran escala contra sedes militares e infraestructura de Hezbolá, abarcando Beirut, el valle de la Becá y el sur de Líbano. Esta acción se produce en un contexto de tensiones políticas, particularmente tras la declaración del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán no se extiende a Líbano, a pesar de la postura de Pakistán, mediador del acuerdo, que afirmaba lo contrario. \El último balance publicado por las autoridades libanesas, eleva las cifras a más de 1.500 muertos y 4.600 heridos como consecuencia de los ataques israelíes. Adicionalmente, se reporta que más de un millón de personas han sido desplazadas de sus hogares, mientras que al menos 200.000 han buscado refugio en la vecina Siria desde el 2 de marzo, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La escalada de violencia y la crisis humanitaria asociada exigen una respuesta urgente por parte de la comunidad internacional para proteger a la población civil, garantizar el acceso a la ayuda humanitaria y promover una solución pacífica al conflicto





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