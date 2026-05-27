Más de 4 millones de indecisos definirán las elecciones presidenciales

Con entre 4 y 5 millones de votantes indecisos, las elecciones presidenciales de este domingo en Colombia son inciertas. Encuestas muestran que el 20% del electorado aún no ha decidido su voto, lo que podría cambiar los resultados. Expertos analizan el perfil de los indecisos y el posible impacto en la contienda entre los candidatos principales.

Se espera que este domingo acudan a las urnas entre 22 y 24 millones de ciudadanos para elegir presidente. Las encuestas que por ley se pudieron publicar hasta el domingo anterior indican que una de cada cuatro personas no ha definido si votará en las presidenciales este 31 de mayo, mientras que otras contestaron que sí acudirán a las urnas, pero aún no han decidido candidato.

En esta franja, se calcula, estarían entre 4 y 5 millones de ciudadanos, por lo que no se puede descartar que dependiendo de cómo finalmente marquen el tarjetón, se presenten cambios importantes en la intención de voto que han registrado hasta el momento los estudios de las firmas encuestadoras. Así las cosas, esta semana es definitiva para la franja de indecisos y seguramente la mayoría de aquí al viernes determinará si votará o no y por quién.

Pero, como casi siempre pasa, no serán pocos los que acudirán el domingo a las urnas sin haber decidido y lo harán en el propio cubículo. Hay personas que saben por quién van a votar desde hace meses porque son seguidoras de un candidato o del partido que representa; así como otras que durante la campaña fueron seducidas por unas propuestas.

Pero hay una franja muy fuerte en esta ocasión de indecisos que un día les gusta un aspirante, pero luego les parece que es mejor otro. También hay indecisos entre votar por un candidato que medianamente los convence o hacerlo en blanco, a pesar de que hay 11 nombres para escoger de distintas tendencias, sectores y propuestas de todo tipo.

César Caballero, gerente general de Cifras y Conceptos, dijo a EL NUEVO SIGLO que 'basado en la información de microdatos de las encuestas publicadas y en estudios propios de Cifras y Conceptos, creemos que entre el 21 % y 23 % de las personas que van a votar todavía son indecisos'. Explicó que de ellos el 9 % son indecisos abiertos y el 14 % son indecisos ocultos.

La diferencia entre los dos es que 'los indecisos abiertos son los que dicen en todos los escenarios que no han decidido por quién votar' y los ocultos son los que dicen que 'yo voto por tal candidato', pero pueden cambiar. La fisonomía de la franja de indecisos, según Caballero, es que 'son fundamentalmente mujeres en Bogotá y en la región cafetera, se autoidentifican de centro y son personas de ingresos bajos y medios'.

Sobre el número de indecisos que eventualmente votaría este domingo, el experto estimó que si 'suponemos una votación de 24 millones de personas, el 20 % sería 4.400.000'. Una característica que los encuestadores han identificado en los indecisos es que sí salen a votar.

Así las cosas, al menos 4 millones de personas que a esta hora deciden el sentido de su voto participarán en la jornada del domingo para elegir el ciudadano que ocupará la Casa de Nariño en el periodo 2026 al 2030. Dependiendo de cómo se dé esta votación se sentiría su impacto. Si se distribuye homogéneamente entre los tres candidatos principales (Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda) no tiene ningún efecto.

Pero si esos votos tienden a favorecer más a uno que otro, sí pueden pesar en el resultado. Mientras que César Valderrama, director general de Datexco, dijo a este Diario que 'hay más mayoría en votos orgánicos, hay más votos de derecha que de izquierda, también en el centro. Hablando de centroderecha y de centroizquierda, hay un poco más de proporción de centroderecha que de centroizquierda. Igual que en las proporciones de la base de derecha e izquierda'.

Valderrama explicó que 'estamos hablando por ahí de 4 millones y medio de personas, el 20 %' de la franja de indecisos que participaría en las elecciones el domingo.

'Esto va a estar cabeza a cabeza porque en esa distribución hay mucha maquinaria electoral que el Gobierno ha implementado, que esa diferencia que hay de centroderecha se va a equilibrar con la centroizquierda', consideró el experto. Agregó que la situación que se presenta en estas elecciones con el voto indeciso no es distinta a lo que ha ocurrido en anteriores comicios.

'Generalmente para esta época es muy parecido, para esta época siempre hay un 15 %, un 20 % de personas que dicen no tener definido por quién votar. Y de ese 20 %, realmente hay una proporción que son los que terminan votando en blanco o no votan, dicen que sí van a votar y no votan. Entonces esa proporción realmente tiende más al 15 % que al 20 %', indicó.

Llama la atención que después de una campaña de casi 2 años en los cuales los candidatos han recorrido la mayor parte del país y se han presentado en la plaza pública; que también han aparecido en foros, debates en televisión y las redes sociales dando a conocer sus propuestas de gobierno, a pocos días de ir a las urnas más de 4 millones de personas no han decidido por quién votar





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