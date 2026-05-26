Más de diez temblores en Colombia: epicentro en Cauca y afectación en diferentes regiones

Se han presentado más de diez temblores en Colombia, con epicentro en la región de Cauca. Los movimientos telúricos se han sentido en diferentes partes del país, afectando a varias ciudades y municipios.

El 25 de mayo de 2026, se han presentado más de diez temblores en Colombia . El primero de ellos fue en Cauca, a las 12:59 de la madrugada.

El epicentro de este sismo fue en la región de Cauca, a 19 kilómetros de El Tambo, a 27 kilómetros de Rosas y a 28 kilómetros de Patía. Los demás movimientos telúricos se han sentido en municipios cercanos a las ciudades de Los Santos, Jordán, Aratoca, Riofrío, Trujillo, Tuluá, El Playón, Rionegro, Matanza, Villanueva, Zapatoca, Suratá y Murindó. La magnitud de los sismos no ha sido revelada.

Es importante destacar que estos movimientos telúricos han sido detectados en diferentes partes del país, lo que indica que la actividad sísmica es intensa en la región. Se desconoce el número exacto de personas afectadas por estos sismos, pero se espera que la situación se estabilice pronto. La comunidad internacional sigue de cerca la situación y ofrece apoyo a las autoridades locales para abordar la crisis.

En otro orden de cosas, se ha reportado un caso de violencia en la ciudad de Cali, donde un ladrón amenazó a un panadero y se llevó dinero. La situación se ha controlado y no se han reportado más incidentes. En cuanto al fútbol internacional, se ha confirmado la muerte de un jugador que fue campeón en ocho oportunidades. La noticia ha sido recibida con pesar por la selección y el club del jugador fallecido





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