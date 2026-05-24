Música en la política: una nueva estrategia para las campañas presidenciales en Colombia

Los candidatos colombianos han buscado utilizar ritmos y letras simples y pegajosas para viralizarse en redes sociales y conectar con los votantes. La campaña ha visto la incorporación de ritmos urbanos, estrategias pensadas para TikTok y el uso masivo de herramientas de inteligencia artificial para producir canciones, videos e imágenes de campaña,

La campaña presidencial en Colombia ha visto unnish Cambio en sus estrategias de comunicación , con los candidatos utilizando ritmos y letras simples y pegajosas para viralizarse en redes sociales y conectar con los votantes.

La costumbre colombiana de los actos políticos comenzar más tarde de lo previsto ha llevado a los animadores de las concentraciones a repetir los himnos de campaña durante los eventos, permitiendo que muchos asistentes aprendan las letras y coreenlas junto a otros. Desde el senador Iván Cepeda hasta el candidato Gustavo Petro, los jingles políticos forman parte de sus estrategias para reforzar su imagen de fuerza y conectar con los votantes.

La campaña también ha visto la incorporación de ritmos urbanos, estrategias pensadas para TikTok y el uso masivo de herramientas de inteligencia artificial para producir canciones, videos e imágenes de campaña. Este cambio se ha notado en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo, donde los candidatos al Congreso con fuerte presencia digital habían utilizado música como herramienta de comunicación.

A menos de una semana de las elecciones, las campañas parecen haber convertido la música en una pieza central de su estrategia de comunicación, combinando propaganda, entretenimiento y contenido pensado para circular en redes sociales,





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