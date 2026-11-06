Machado apoya plan de EE.UU. para elecciones en Venezuela 2027

María Corina Machado avala la hoja de ruta estadounidense para declarar vacante a Delcy Rodríguez y celebrar elecciones en 2027.

La líder opositora venezolana María Corina Machado respaldó oficialmente el jueves la propuesta de Estados Unidos para declarar vacante la presidencia en Venezuela y convocar a elecciones el próximo año, un movimiento que ocurre tras la detención de Nicolás Maduro durante un operativo estadounidense en enero. Tras diez meses en el exilio, la dirigente regresó a su país en octubre para liderar una agenda de transición democrática que busca presionar para que se celebren comicios en 2027, estableciendo así una hoja de ruta clara para el futuro político de la nación.

Hoja de ruta de la administración Biden

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha establecido un plan que contempla la renovación del máximo tribunal venezolano antes de que termine 2026, seguido inmediatamente por la creación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, según los detalles difundidos por la portavoz del tribunal. Este mecanismo legal requiere que la mandataria interina Delcy Rodríguez declare la vacancia de la presidencia y convoque a elecciones en un plazo de seis meses, lo cual representa un cambio estructural profundo en las instituciones del país.

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Aval de la comunidad internacional

En una declaración dirigida a la Cumbre Iberoamericana de Madrid, la líder opositora avaló este plan como la vía razonable para avanzar hacia la plena recuperación del orden constitucional en Venezuela, según se informó en declaraciones a la prensa. El apoyo internacional se extendió también a través de una videoconferencia mantida con el presidente del Partido Popular español, Alberto Núñez Feijóo, quien respaldó la pronta realización de elecciones, reafirmando la posición de los aliados europeos ante la crisis venezolana.

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Posición del gobierno interino

Delcy Rodríguez, quien gobierna de forma interina bajo la presión de Washington desde la captura de Maduro, ha indicado que las elecciones se regirán de acuerdo al mandato constitucional con un árbitro electoral renovado, aunque no mencionó una fecha específica para tales procesos. Su presencia fue representada en la cumbre del gobierno español por el canciller venezolano, Oliver Blanco, quien mantuvo un discurso diferente al de la oposición, mientras Rodríguez enfrenta el escenario legal de una posible renuncia o destitución formal.

Situación legal de Nicolás Maduro

Nicolás Maduro, quien mantuvo el poder en Venezuela desde 2013 hasta su derrocamiento el 3 de enero, permanece actualmente recluido en una prisión de Nueva York a la espera de ser juzgado por varios cargos, entre ellos el de narcoterrorismo. La detención de este expresidente marcó el punto de inflexión en la dinámica política regional, permitiendo que actores internacionales como Estados Unidos y España impulsen sus respectivas agendas para una transición ordenada y democrática en el territorio venezolano.