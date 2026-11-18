Tras la captura de Neyder Uñates, Gustavo Sepúlveda asume el mando. Se investigan sus vínculos con el Clan del Golfo y crímenes graves en Antioquia.

Las autoridades de seguridad colombianas han centrado toda su atención operativa en Gustavo Eliécer Sepúlveda Jaramillo, alias Macho Viejo, quien ha sido identificado como el principal sucesor del grupo terrorista desarticular por la detención de Neyder Yesid Uñates López, alias Primo Gay. La Fuerza Pública ha determinado que este nuevo sujeto ocupa el segundo mando desde hace dos años y representa la figura más crítica para mantener la estructura criminal en el departamento de Antioquia tras el vaciamiento de liderazgo provocado por la captura del antiguo comandante.

Investigación de Crímenes y Vínculos con Grupos Armados

El perfil de riesgo de Gustavo Eliécer Sepúlveda Jaramillo es extremadamente alto debido a su presunta participación en delitos de lesa humanidad y tráfico de estupefacientes. Las fuentes militares confirman que se encuentra bajo investigación por su posible involucramiento directo en el asesinato del soldado profesional Donar Herlinton Perenguez Revelo, un hecho violento que ocurrió durante un combate armado el 4 de mayo de 2026 en la vereda Palmichal, localizada en el municipio de Briceño. Esta conexión directa con ataques letales contra el Estado eleva la prioridad de captura en los esquemas de inteligencia territorial.

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Estrategia de Reincorporación al Clan del Golfo

El ascenso de Macho Viejo se produce en medio de una profunda reconfiguración geográfica y operativa dentro del frente 36, una unidad adscrita al Estado Mayor de los Bloques y Frente de las Farc (EMBF) que ha experimentado inestabilidad creciente. La narrativa anterior sugería que Primo Gay había desertado para liderar un supuesto frente cinco, pero las autoridades esclarecieron que la verdadera intención era unir fuerzas con el enemigo histórico, el Clan del Golfo, en una maniobra estratégica de alianza táctica.

Esta fusión buscaba controlar la rentabilidad de los yacimientos mineros en las regiones Norte y Nordeste de Antioquia, territorios clave para la generación de recursos ilícitos. El cartel narcotraficante respaldó esta transición asignando un contingente de cincuenta hombres para garantizar la custodia y ejecución de operaciones conjuntas, intentando consolidar un nuevo bloque de poder que uniera la experiencia insurgente con la estructura criminal del grupo masivo.

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Desafíos de Seguridad y Recompensas Económicas

La detención de Neyder Yesid Uñates López el 14 de noviembre, realizada por efectivos del Ejército en una vía pública de Briceño, ha fracturado inmediatamente este nuevo acuerdo de poder. Al ser trasladado a un establecimiento carcelario, la carga operativa y la responsabilidad militar recaen totalmente sobre Gustavo Eliécer Sepúlveda Jaramillo, quien debe gestionar la supervivencia de una banda que ha perdido a su figura de mayor visibilidad mediática y estratégica.

El nuevo mandamás enfrenta un cerco multifacético que combina la presión estatal con amenazas internas. La Fuerza Pública ha establecido una recompensa de cien millones de pesos para facilitar su localización y captura, mientras que sus antiguos camaradas del frente 36, vinculados históricamente a las Farc, lo persiguen para exigir cuentas sobre la traición cometida al unir las fuerzas con el Clan del Golfo. Esta dualidad de enemigos lo coloca en una posición de vulnerabilidad extrema.

Consecuencias para el Narcotráfico y Minería Ilegal

Además de los vínculos con el asesinato de un militar, las investigaciones penales apuntan a que el alias Macho Viejo ha dirigido una amplia cartera de negocios ilícitos que incluyen el narcotráfico transnacional y la minería ilegal de oro, actividades que financian la guerra en el departamento. Se le atribuye igualmente la autoría intelectual o práctica de extorsiones sistemáticas a comerciantes y empresas locales, así como la responsabilidad directa por homicidios de líderes sociales que buscan la paz territorial.

La gravedad de su historial se extiende a la violación de derechos infantiles, con indicios de su participación en el reclutamiento forzado de menores de edad para servir como combatientes o mensajeros en las operaciones de campo. Estos cargos, sumados a la búsqueda activa por parte de múltiples actores armados y el Estado, definen un escenario de alta complejidad para las fuerzas de seguridad en Antioquia durante los próximos meses.