Mackalister Silva al borde del llanto pide perdón tras fracaso de Millonarios en Copa Sudamericana

El volante de Millonarios Mackalister Silva, junto a Rodrigo Ureña y Jorge Arias, ofrecieron disculpas a la afición tras la eliminación en la Copa Sudamericana, reconociendo un semestre lleno de fracasos.

El fracaso de Millonarios en la Copa Sudamericana dejó una profunda huella de tristeza y frustración en el club. El volante Mackalister Silva , al borde del llanto, fue el primero en pedir perdón a la afición tras la eliminación .

En zona mixta, con la voz quebrada, expresó su dolor y el de sus compañeros: ¿Yo qué más puedo decir? ¿O qué más podemos decir en un momento como este? Siento que la hinchada lo merece, siempre, pero lastimosamente, ¿qué más puedo decir? No hemos cumplido en nada y no nos queda más que pedir perdón.

No es de relleno; es porque realmente lo sentimos. Nos da tristeza por nuestras familias, por nuestra gente; no es fácil. El equipo dependía de sí mismo para avanzar: le bastaba un empate o una victoria en casa, con un público que no dejó de alentar.

Sin embargo, una vez más, fallaron en los momentos clave. El rival aprovechó dos centros que se convirtieron en goles, y al descanso ya perdían por dos. En el segundo tiempo intentaron reaccionar, pero con más corazón que fútbol, y aunque descontaron, no les alcanzó para evitar el papelón. Silva no fue el único en mostrar su pesar.

El chileno Rodrigo Ureña, visiblemente molesto, también se refirió al difícil momento. No creo que un jugador que quede eliminado, que pierde, tenga que salir riéndose o haciéndole gestos para pedirle perdón al público. Lo digo con mucho respeto: sé que no estuvimos a la altura, pero esto no habla de hoy, esto es de todo un semestre.

La eliminación de hoy fue la gota que rebosó el vaso, pero durante todo el semestre no estuvimos a la altura, afirmó el Pitbull. Ureña destacó su propia autocrítica: Creo que soy demasiado autocrítico conmigo mismo, demasiado. Podría decir muchas cosas, de muchas cosas que uno trata de hacer, jugar lesionado, cosas que ustedes como periodistas nunca van a saber o la gente nunca se va a enterar.

Jorge Arias, uno de los más señalados por la hinchada, también puso el pecho a las balas. Yo, como uno de los capitanes y de los más grandes de este equipo, estoy cansado de fracasar. Nunca me había pasado en mi carrera. Es una carrera de fracasos que cansan, declaró.

A la hinchada le digo que tienen la razón: así como ellos están cansados de fracasar, nosotros estamos cansados. No clasificamos a los ocho, no clasificamos a la Sudamericana cuando dependía de nosotros. Clasificamos en Copa, pero queríamos darles muchas más alegrías a los hinchas. Las declaraciones reflejan un vestuario golpeado, consciente de que la temporada ha sido un desastre.

Millonarios no solo se quedó sin copa internacional, sino que también evidenció falencias profundas que deberán corregir de cara al futuro. La afición, que llenó el estadio con la esperanza de una clasificación, se fue con el amargo sabor de la decepción. El equipo no supo responder en los momentos decisivos, y ahora deberá reconstruirse desde las cenizas de un semestre para el olvido





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